سلطان القاسمي يشهد حفل تخريج طلبة الدراسات العليا في جامعة الشارقة

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة، أن الجامعة تعمل على تأهيل العلماء والمتخصصين من أبناء هذا الوطن ليتولوا وبكفاءة عالية مواصلة مسيرة التقدم والتطور في مختلف برامج وخطط التنمية الوطنية، بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها صاحب السمو حاكم الشارقة، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، في حفل تخريج طلبة الدراسات العليا بجامعة الشارقة والبالغ عددهم 249 طالباً، والذي أقيم صباح اليوم في قاعة المدينة الجامعية.

وقال صاحب السمو حاكم الشارقة "يسعدنا أن نهنئكم أيها الأبناء وذويكم والهيئات الحكومية والخاصة التي ينتمي بعضكم إليها، كما نهنئ أنفسنا بهذا الموكب من حملة رايات العلم والمعرفة الذي يتقدم أمامنا اليوم، فيجسد الثمار الطيبة التي عملنا وسنعمل عليها لنحقق بإذن الله تعالى، ما نتطلع إليه من الآمال المرجوة في فتح وبناء مزيد من آفاق العلم والمعرفة الإنسانية وصروح التنمية الوطنية التي تتعالى في أهميتها وتمتد يوماً بعد يوم وبثقة وقوة واقتدار في الآفاق العالمية".

وأضاف سموه إن جامعة الشارقة وهي تحتفل اليوم بتخريج كوكبة جديدة من حملة الشهادات العلمية العليا إنما تعبر عن الآمال الدائمة والقائمة بقوة ووضوح في منهجنا بتأهيل المزيد من العلماء والمتخصصين، الذين سيكون على عاتقهم العمل على استئناف التنمية الوطنية للوطن ــ ليس فقط ــ بآفاق هذه التنمية وأهدافها العصرية والحضارية على المستوى الوطني، بل وفي ترسيخ وتوسيع هذه الآفاق في الميادين العالمية، والتي سجل فيها أبناء الوطن وبكل فخر واعتزاز الإنجازات العالمية الكبرى".

ولفت سموه في كلمته إلى أن الجامعة وبدعم من حكومة الشارقة، قدمت العديد من المنح الدراسية المتكاملة للطلبة لإكمال دراستهم العليا في درجتي الماجستير والدكتوراه.

وأشار إلى خطط الجامعة المستقبلية قائلاً: "يسعدنا أن نبشركم بارتفاع عدد برامج الدراسات العليا المعتمدة التي ستطرحها جامعة الشارقة في بداية شهر سبتمبر المقبل، إلى أكثر من خمسين برنامجاً، في الدراسات العليا "الدكتوراه والماجستير" في مختلف التخصصات الطبية والصحية والهندسية والعلمية والإنسانية، وخلاصة القول إننا نعمل كل ما من شأنه أن يمكن جامعة الشارقة من تأهيل العلماء والمتخصصين من أبناء هذا الوطن ليتولوا وبكفاءة عالية استئناف التقدم والتطور في مختلف برامج وخطط التنمية الوطنية بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية".

واختتم سموه كلمته " نجدد لكم التهنئة بتخرجكم ونبارك لكم ولأنفسنا ولآلئكم وذويكم وأساتذتكم وجامعتكم بإنجاز تخرجكم الكبير، كما نبارك لوطننا العزيز بكم لأننا نثق كل الثقة بأنكم ستسهمون وبشكل علمي وعملي في استئناف تقدمه وتطوره معتمدين على علمكم وخبراتكم العملية ووفائكم الصادق في كل ما من شأنه أن يعزز هذا التقدم والتطور بمشيئة الله تعالى، وفقنا الله سبحانه وتعالى وإياكم لما يحب ويرضى".

شهد الحفل إلى جانب سموهما، الشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

كما شهد الحفل، معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وسعادة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وسعادة عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، وسعادة علي سالم المدفع رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، وسعادة محمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وسعادة سالم يوسف القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، وأعضاء مجلس الأمناء وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية في جامعة الشارقة.

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وبدأت مراسم حفل التخريج بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ليلقي بعدها الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة كلمة تقدم فيها بالتهاني والتبريكات لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة على تخريج كوكبة جديدة من حملة شهادات الدراسات العليا.

وأشار مدير الجامعة إلى أن أحد أهم أهداف الجامعة تأهيل الكوادر التي تحتمها المرحلة الحالية والمستقبلية لتلبية متطلبات التنمية الوطنية العصرية والحضارية في مجتمع الإمارة والدولة والمجتمعات الإقليمية الأخرى التي ينتمي إليها بعض هؤلاء الخريجين، وأحد أهم أدوات سموه في تعزيز نهضة جامعة الشارقة العلمية التي تعمل على ترسيخ مكانتها المتقدمة بين الجامعات النظيرة في الآفاق العالمية.

وكانت للخريجين كلمة ألقتها صالحة سليمان الحساني خريجة الماجستير في الإدارة الهندسية، قدمت فيها شكرها لصاحب السمو حاكم الشارقة، على دعم مسيرة التعليم وبناء الصروح العلمية وجعل إمارة الشارقة منارة للعلم والثقافة، كما قدمت شكرها لأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية على جهودهم المقدرة في تدريس وإعداد وتأهيل طلبة الجامعة.

بعد ذلك سلم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الشهادات للطلبة الخريجين، مهنئاً سموه إياهم على ما حققوه من نجاح وإنجاز.

ثم غادر صاحب السمو حاكم الشارقة بعد أن صافح عمداء الكليات وأعضاء الهيئات التدريسية، مثمناً سموه جهودهم في تأهيل هذه الكوكبة من الخريجين.

وتوزع إجمالي الخريجين لطلبة الدراسات العليا في جامعة الشارقة، والبالغ عددهم 249 إلى 28 خريجاً وخريجة حصلوا على درجة الدكتوراه، و221 خريجاً وخريجة حصلوا على درجة الماجستير.

وبلغ عدد الخريجين الحاصلين على درجة الدكتوراه في كل من كليات الشريعة والدراسات الإسلامية 15 خريجاً، والهندسة خريج واحد، والقانون 12 خريجاً.

وبلغ عدد الخريجين الحاصلين على درجة الماجستير في كل من كليات الشريعة والدراسات الإسلامية 25 خريجاً، والآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية 33 خريجاً، وإدارة الأعمال 53 خريجاً، والهندسة 44 خريجاً، والقانون 32 خريجاً، والاتصال 6 خريجين، والطب 16خريجاً، وكلية العلوم 12 خريجاً.