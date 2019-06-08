الامارات | إنقاذ 3 أشخاص حاصرتهم النيران بحريق في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 3 أشخاص حاصرتهم النيران بحريق في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنقذت فرق إطفاء تابعة لمركزي الدفاع المدني الراس والحمرية في دبي 3 أشخاص حاصرتهم النيران بحريق شب في سوبر ماركت "جيسيكو" بمنطقة البراحة صباح اليوم. وقال متحدث عن الدفاع المدني ان البلاغ ورد في الساعة ١١.٣٣ دقيقة وتم السيطرة على الحادث خلال أربعين دقيقة وإنقاذ الأشخاص الثلاثة من الحريق الذي امتد إلى طابقين.

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