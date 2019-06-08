الامارات | جامعات في الدولة تطرح منحـــاً دراسية للطلبة المواطنين والمقيمين

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعات في الدولة تطرح منحـــاً دراسية للطلبة المواطنين والمقيمين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع اقتراب امتحانات الصف الثاني عشر، ونهاية العام الدراسي، بدأت جامعات الدولة الإعلان عن برامج المنح الدراسية للطلبة بهدف استقطاب أفضل العقول إليها، وانقسمت المنح إلى ثلاث فئات: الأولى منح دراسية مدفوعة بالكامل للطلبة المواطنين، والفئة الثانية خاصة بالطلبة المتفوقين وتكون نسب الحسم بها وفقاً لمعدل الطالب، ويرتبط استمرارها باستمرار تفوق الطالب، والفئة الثالثة منح دراسية خاصة بالطلبة المعوزين الذين قد تحول ظروفهم المادية دون استكمال دراستهم الجامعية.

وتفصيلاً، أكد رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي، الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري، حرص الجامعة على إتاحة التعليم ونشر العلم والمعرفة وتشجيع الطلبة من خلال تقديم فئات متنوعة من برامج المنح الدراسية والمساعدات المالية، وفي مقدمتها منحة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس أمناء الجامعة، الشاملة للطلبة، لتشجيعهم على التفوق والتميز في الأداء الأكاديمي، واستقطاب الطلبة المتفوقين من مختلف أنحاء الدولة، وإعدادهم وتأهيلهم في بيئة تعليمية تطبق معايير أرقى مؤسسات التعليم العالي العالمية.

وأعلنت جامعة أبوظبي عن توفيرها برامج المنح الدراسية والمساعدات المالية للطلبة المتفوقين أو ذوي موارد الدخل المحدود، حيث شملت منذ تأسيسها 8643 طالباً وطالبة، تحت مظلة هذه البرامج عبر منح دراسية ومساعدات مالية، بلغت قيمتها أكثر من 151 مليون درهم.

وأشارت الجامعة إلى أن المنح الدراسية والمساعدات المالية تندرج تحت خمس فئات، تتضمن منحة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس أمناء الجامعة، ومنحة رئيس الجامعة، ومنحة الجامعة، والمنحة الأكاديمية، ومنحة الرياضيين، إضافة إلى برنامج المساعدات المالية.

وأكد رئيس جامعة الغرير، الدكتور باسم الذهبي، أن الجامعة استحدثت نظاماً للمنح، يهدف إلى تشجيع وتحفيز الطلبة على التفوق الدراسي المستمر، مشيراً إلى أن المنح لا تقدم فقط للطلبة المتفوقين، لكنها تقدم كذلك للطلبة المعسرين وغير القادرين على تحمّل قيمة المصروفات الدراسية كاملة.

وقال الذهبي إن «الجامعة تسير وفق خطة مدروسة ومتأنية، في تطوير مساقاتها وبرامجها الأكاديمية، وفقاً لمتطلبات سوق العمل وتوجهات الدولة، لاسيما أن لديها هيئة استشارية تضم خبراء ومختصين عاملين في الحقول المختصة، تتمثل مهامها في القيام بقياس حاجة سوق العمل باستمرار من أجل تطوير البرامج الأكاديمية، واستحداث الجديد منها».

ولفت إلى أن هناك خططاً تطويرية قصيرة الأمد وأخرى طويلة الأمد، تعمل عليها الجامعة حالياً، تشمل استحداث مساقات وبرامج في موضوعات جديدة لا تحتاج إلى كلفة عالية، وذلك في الوقت نفسه الذي تعمل فيه على تطوير بنيتها التحتية من حيث المختبرات والاستديوهات، وغيرها من متطلبات المساقات الحديثة التي تتجه الجامعة لإضافتها لبرامجها الأكاديمية مثل هندسة الروبوتات والذكاء الاصطناعي، وغيرهما.

وأشار الذهبي إلى أن نسبة الطلبة المواطنين بالجامعة تصل إلى 35% من إجمالي عدد الطلبة، مؤكداً سعي الجامعة لرفع النسبة إلى 50%، خلال الفترة المقبلة، من خلال تقديم تسهيلات في نظم ومواعيد الدراسة لملاءمة ظروف جميع الطلبة، خصوصاً الموظفين منهم.

وذكرت رئيس قسم الاتصال الجماهيري في جامعة الغرير، الدكتورة مروة سعيد، أن الجامعة تتجه لإنشاء مركز لتطوير مهارات الكادر الأكاديمي داخل مقرها، لتطوير كفاءات الأكاديميين، مؤكدةً أن الجامعة تدعم مجال البحث العلمي وتشجع طلبتها على ذلك، لاسيما أن طلبة الجامعة شاركوا في العديد من المسابقات البحثية التي نظمتها بعض الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات الخاصة والجهات البحثية داخل الدولة وخارجها، مشيرة إلى أن طلبة الدراسات العليا بالجامعة، لديهم أبحاث في موضوعات حديثة ومبتكرة تواكب التطورات التي تحدث على مستوى المشروعات والخطط التنموية في الدولة.

فيما أعلنت جامعة باريس السوربون أبوظبي، على موقعها الرسمي، عن إطلاق برنامج جديد للمنح للعام الدراسي المقبل (2019-2020) خاص بالطلبة الدوليين والمقيمين وغير المقيمين في دولة الإمارات، الذين يرغبون في الالتحاق بالدبلوم في اللغة الفرنسية بجامعة السوربون أبوظبي، مشيرة إلى أنه يجب على الطلبة الذين يتقدمون للحصول على منحة دراسية اجتياز اختبار عبر الإنترنت بتاريخ 9 مارس 2019، والتأكد من استيفائهم للمتطلبات، وأن يكونوا مؤهلين للتقديم.

وأوضحت الجامعة أنها تخصص ثلاث فئات من المنح: الأولى منح دراسية للطلبة المواطنين تشمل تغطية كامل الرسوم الدراسية، والفئة الثانية منح دراسية للطلبة المقيمين في برامج البكالوريوس وفقاً للتميز الأكاديمي حيث تبدأ المنح لطلبة البكالوريوس بحسم نسبته 25% من الرسوم الدراسية، وقد يصل إلى 75%، فيما تختص الفئة الثالثة بمنح طلبة الماجستير، وتراوح قيمة المنح المقدمة لهم بين تغطية كاملة أو جزئية للرسوم الدراسية أو المساعدة في تغطية تكاليف الإقامة في السكن الجامعي، حيث يقدم البرنامج مساعدات مالية لطلبة الماجستير استناداً إلى تفوقهم الأكاديمي أو ظروفهم الفردية، بهدف مكافأة الطلبة المتميزين أكاديمياً، ودعم أولئك الذين يواجهون صعوبات مالية.

فيما أشارت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا إلى تقديمها منحاً دراسية شاملة للطلبة تغطي نفقات التعليم، فضلاً عن فرص الحصول على مميزات مالية شهرية. وتشمل المنح الدراسية برنامج «بحوث» لمنح الدراسات العليا، ومنح مساعد مدرس للدراسات العليا، ومنح المراكز البحثية، ومنح الإعفاء من الرسوم الدراسية.

وأوضحت الجامعة أنها تقدم لطلبة الدراسات العليا منحاً دراسية شاملة تغطي جميع نفقات الدراسة مع إمكانية الحصول على راتب شهري، وتشمل هذه البرامج برنامج «بحوث»، وبرنامج جامعة خليفة لمنح كلية الطب ومنح مساعد باحث/‏‏‏‏‏‏‏‏أستاذ، ومنحة للإعفاء من الرسوم الدراسية التي تساعد الموظفين من مواطني الدولة على الانضمام لبرامج الدراسات العليا في الجامعة بدوام جزئي، ومنح دراسية لتغطية كاملة للرسوم الدراسية من خلال برنامج معلم المستقبل للطلبة من المواطنين وغير المواطنين، بالإضافة إلى رعاية المراكز البحثية التي تساعد طلبة الدراسات العليا على إجراء البحوث داخل أحد مراكز الأبحاث في الجامعة، فيما يقدم برنامج «بحوث» منحاً دراسية لبرامج الماجستير والدكتوراه لمواطني الدولة بهدف تشجيعهم على إكمال دراستهم وإجراء البحوث، الأمر الذي سيسهم في رفد المؤسسات الوطنية المختلفة برأس المال البشري المتخصص في مجالات العلوم والهندسة.

وبينت جامعة نيويورك أبوظبي أنها تتبع سياسة قبول انتقائية وفق معايير محددة، ولعبها لدور مهم في تطوير وبناء قادة المستقبل، مشيرة إلى أن حكومة أبوظبي وضمن سعيها الدؤوب لبناء كوادر وطنية مبدعة ومتميّزة، تقدم للطلاب الإماراتيين المتفوقين المقبولين في الجامعة منحاً دراسية مدفوعة بالكامل تحت مظلة برنامج الشيخ محمد بن زايد للمنح الدراسية بجامعة نيويورك أبوظبي، بحيث لا يتوجب على الطلاب المواطنين تقديم أي طلبات للإعانة المالية من الجامعة.

وأشارت الجامعة إلى قيامها بتوفير الدعم المالي للطلاب من كل الجنسيات وفقاً للمنح المقدمة، حيث يقوم مكتب الدعم المالي في الجامعة بتخصيص مساعدات مالية مناسبة لتلبية الاحتياجات المالية الشخصية للطلاب المقبولين. ويضمن هذا الدعم المالي عدم تحمّل عائلة الطالب أي أعباء مالية أو ديون، في سبيل تغطية تكاليف الدراسة بجامعة نيويورك أبوظبي.

ولفتت إلى أن الدعم المادي ينقسم إلى نوعين: الأول دعم وفقاً للجدارة، ويُمنح هذا الدعم للطلاب المتميزين على أساس الجدارة الأكاديمية (وفقاً لتقدير الدرجات أو درجات الاختبارات)، وعادة يقتصر هذا النوع من الدعم على نسبة صغيرة من الطلاب المقبولين، فيما يختص النوع الثاني بالدعم وفق الحاجة، ويُمنح للطلاب بناءً على الوضع المالي لأسرهم، ومدى قدرتهم على دفع تكاليف الدراسة. وتتيح الجامعة هذا النوع من الدعم لكل الطلاب الدارسين الذين يحتاجون إلى دعم مالي.

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بدورها، ذكرت جامعة العين للعلوم والتكنولوجيا أنها تهدف من خلال المنح الدراسية، التي تقدمها للطلبة، إلى مكافأتهم على تفوقهم على الصعيدين المنهجي الأكاديمي واللامنهجي، عبر تقديم المنح الدراسية لخريجي الثانوية العامة، ومنح التفوق الأكاديمي لطلبة الجامعة، ومنحة فاقد المعيل، إضافة إلى برنامج المساعدات الإنسانية وصندوق مساهمة، حيث تهتم الجامعة بتقديم المساعدات الإنسانية للطلبة الذين قد تحول ظروفهم المادية دون استكمال دراستهم الجامعية الأولى، وتكون المساعدات على شكل منح دراسية، فيما يدعم صندوق مساهمة الطلبة المحتاجين من خلال التبرعات والمنح المقدمة من مؤسسات راغبة في مساعدتهم مادياً.

الدعم وفق الحاجة

أكدت جامعة نيويورك أبوظبي أن «الدعم المالي وفق الحاجة»، المقدم من قبل الجامعة، يمكن أن يغطي ما يصل إلى 100% من تكاليف الدراسة. وبإمكان الطلاب الذين تستطيع عائلاتهم تحمل جزء من الرسوم الدراسية، ولكنها لا تستطيع تغطية كل المبلغ، الحصول على دعم مالي جزئي، وفي حال لم تكن العائلة قادرة على الإسهام بأي نسبة من تكاليف الدراسة الجامعية، يمكن للطالب الحصول على دعم مالي كامل من الجامعة، مشيرة إلى أن مكتب الدعم المالي التابع للجامعة، يقوم ببناء قراراته حول مبالغ المنح الدراسية المقدمة، وفقاً للمعلومات المقدمة، من خلال ملف خدمة المنح الدراسية والمساعدات المالية.

برنامج المساعدات

أكدت جامعة أبوظبي تنوع المنح الدراسية التي تقدمها للطلبة، وتتصدرها منحة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة رئيس مجلس أمناء الجامعة، التي تقدم لـ20 طالباً وطالبة من المتفوقين في الثانوية العامة، ويشترط فيها ألا تزيد مدتها على أربع سنوات للطالب الواحد أو حتى موعد التخرج، أيهما أولاً، وتتضمن المنحة رسوم الدراسة ورسوم التقديم والتسجيل، ورسوم الخدمات الطلابية والصحية، بينما تمنح «منحة رئيس الجامعة» للطلاب الحاصلين على معدل لا يقل عن 97%، في آخر ثلاث سنوات من الدراسة الثانوية. وتتضمن المنحة خصماً قيمته 100% على رسوم الدراسة ورسوم الجامعة، وتقدم «منحة الجامعة» لطلبة ممن يتصفون بالتميز الأكاديمي، والذين أكملوا الدراسة الثانوية بتفوق، والتحقوا بالجامعة خلال سنتين من استكمال الثانوية العامة.

أما «المنحة الأكاديمية»، فتقدم للطلبة المنتظمين في الدراسة، والحاصلين على معدلات تراكمية لا تقل عن 3.60 لمدة فصلين دراسيين متتاليين، وقد تصل قيمة هذه المنحة إلى 20% من رسومهم الجامعية، بينما تقدم «منحة الرياضيين» للطلبة الذين يتمتعون بمهارات عالية وتميز رياضي، ويشاركون في مختلف الأنشطة الرياضية، التي تنظمها الجامعة، حيث يمنحون خصماً على الرسوم الدراسية يصل إلى 25%.

فيما يوفر برنامج المساعدات المالية للطلاب والطالبات، من ذوي الموارد المالية المحدودة، مساعدات مالية تراوح بين 10 و40% خصماً من قيمة الرسوم الدراسية، وذلك بعد دراسة شاملة لأوضاعهم الاجتماعية بعد تقدمهم بطلب لمكتب المنح بالجامعة، واستيفاء الشروط المطلوبة.

العمل مع مراكز بحثية

قال نائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، الدكتور عارف سلطان الحمادي، إن جامعة خليفة تعد واحدة من أفضل مؤسسات التعليم العالي في المنطقة، وتوفر الجامعة للطلبة بيئة مثالية لتطوير مهاراتهم وإعدادهم على أفضل وجه، للإسهام في دعم اقتصاد الدولة، من خلال خلق رأس المال الفكري والبشري اللازم.

وأشار إلى أن الجامعة تتيح لطلبتها ميزة العمل مع مراكز بحثية تعاونية متعددة التخصصات، ومتطورة في مجالات العلوم والتكنولوجيا ذات الأولوية للدولة، وتغطي مجالات الهندسة النووية والروبوتات والفضاء والهندسة الطبية الحيوية والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وأمن المعلومات والمياه والهندسة البيئية والأنظمة الفضائية والتقنيات الذكية والمواد المتقدمة، واستكشاف وإنتاج الهيدروكربون، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة.

مِنح المقيمين في «السوربون»

أوضحت جامعة باريس السوربون أبوظبي أن منح برنامج البكالوريوس للطلبة المقيمين تبدأ بحسم نسبته 25% من الرسوم الدراسية وقد يصل إلى 75%، حيث يتعين تقديم الطلبات على ضوء التميّز الأكاديمي، كما أن الطلبة الحاصلين على المنح ملزمون بالحفاظ على مستوى أكاديمي جيّد أثناء الدراسة ليُحافظوا على المنحة، ويحق للجنة المنح أن ترفع نسبة المنحة بعد تحقيق نتائج أكاديمية أفضل أو خفض أو حتى إلغاؤها في حال كان أداء المستفيد منها قد تراجع، أو لم يحافظ على المستوى الأكاديمي المطلوب.

وأكدت الجامعة أنه عقب انتهاء الاختبارات النهائية لكل فصل، تعقد لجنة المنح اجتماعيْن خلال العام الدراسي لتقييم النسب المُقدمة لحاملي المنح الحاليين ومقارنتها مع أدائهم الأكاديمي، مشيرة إلى أنه في حال تخلّف الحاصلون على المنح عن الالتزام بتسديد الرسوم الدراسية المطلوبة منهم، يُمكن تعليق منحهم.

• 151 مليون درهم، قيمة برامج المنح والمساعدات المالية، التي قدمتها جامعة أبوظبي منذ تأسيسها.

• «العين للعلوم والتكنولوجيا» تهدف من المنح الدراسية إلى مكافأة الطلبة على تفوقهم المنهجي واللامنهجي.

• «الغرير» استحدثت نظاماً للمنح، يهدف إلى تشجيع الطلبة وتحفيزهم على مواصلة التفوق الدراسي المستمر.

• «سوربون أبوظبي» تخصص 3 فئات من المنح: الأولى للمواطنين، والثانية للمقيمين، والثالثة لطلبة الماجستير.