"شرطة دبي" تُبهج موظفيها بصندوق السعادة

دبي (الاتحاد)

نظمت إدارة الشؤون الإدارية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، مبادرة «أسعد نفسك» الهادفة إلى إسعاد الموظفين العاملين في الإدارة من خلال سحوبات على جوائز متنوعة في صندوق السعادة، وذلك في إطار تحقيق توجهات القيادة العامة لشرطة دبي في العمل على إسعاد مجتمعها الداخلي.

وأكد العقيد عارف بوشقر الفلاسي، مدير إدارة الشؤون الإدارية، أن هذه المبادرة تهدف إلى إسعاد الموظفين من خلال إجراء سحب على بطاقات تحتوي على جوائز متنوعة منها كوبونات، مكافآت مالية، وإجازات إدارية، وتذاكر سفر.

وأشار إلى أن المبادرة ستستمر حتى نهاية العام، وهي عبارة عن صندوق يحتوي على بطاقات متنوعة، ويقوم كل موظف بإجراء سحب على الصندوق الذي يحوي عبارات إيجابية وعبارات تنشر السعادة بين الموظفين كأسعد من حولك، وحافظ على ابتسامتك، وأسعد غيرك، إلى جانب بطاقات تحتوي على عبارات تشجيعية للموظفين للتحدث أمام زملائهم. وتفاعل الموظفون في مختلف الإدارات الفرعية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع مع المبادرة، حيث تم نقل الصندوق إلى كل إدارة وإجراء السحوبات وسط أجواء من السعادة وتفاعل إيجابي من الموظفين.

وتفوز بجائزة دولية

حصدت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي جائزة «التميز في الممارسة» عن فئة «تقنيات التعليم»، وذلك خلال الحفل السنوي للجائزة التي تنظمها جمعية تنمية المواهب «ATD» في العاصمة الأميركية واشنطن، والمصاحب للمؤتمر الدولي للمؤتمرات والمعارض لجمعية تنمية المواهب لعام 2019م، وبحضور أكثر من 13.000 مشارك من 90 دولة، وأكثر من 400 متحدث في 300 جلسة في 15 محوراً. وتسلم درع الجائزة، العقيد الدكتور منصور ناصر الرزوقي، مدير مركز التكنولوجيا الافتراضية، وذلك عن المشاركة بممارسة التطبيقات الافتراضية في مجال تأهيل الفرق الخاصة. وتمنح الجائزة للمنظمات والجهات استناداً للنتائج المحققة من خلال حلول التعليم والتطوير، كما تقدم الجائزة للمنظمات التي لديها ممارسات حققت نتائج مستدامة وقابلة للقياس.

وأشاد العقيد منصور الرزوقي بجهود فريق عمل مركز التكنولوجيا الافتراضية الذي قام بتعميم فكرة التدريب الافتراضي في المجالات الأمنية المختلفة، ومنها برامج افتراضية للفرق الخاصة والتدخل السريع.