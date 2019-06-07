38 ألف مراجع لمستشفى مدينة زايد خلال الربع الأول

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

استقبل مستشفى مدينة زايد التابع لمستشفيات الظفرة، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، أكثر من 38 ألفاً و430 مراجعاً خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ عدد المراجعين المترددين على أقسام العيادات الخارجية التخصصية أكثر من 21 ألفاً و996 مراجعاً للعيادات الخارجية على اختلاف تخصصاتها، و10 آلاف و564 مراجعاً استقبلهم قسم الطوارئ، بالإضافة إلى 1736 مريضاً تلقوا العلاج داخل مستشفى مدينة زايد بعد أن تطلبت حالاتهم ضرورة الإقامة داخل المستشفى لحين انتهاء علاجهم.

وأكد سعيد ثاني المزروعي، مدير مستشفى مدينة زايد بالإنابة، حرص شركة «صحة» ممثلة في مستشفى مدينة زايد على توفير مستوى متميز من الخدمات العلاجية والطبية إلى سكان منطقة الظفرة وفق أعلى المعايير المطبقة في ذلك المجال.

وأضاف بأن مستشفى مدينة زايد يشهد عادة إقبالاً كبيراً من المرضى والمراجعين، سواء من المقيمين في مدينة زايد أو خارجها، وذلك نظراً لما يضمه من كوادر فنية وعلاجية متميزة وأجهزة طبية وتشخيصية حديثة وبنية تحتية على أعلى مستوى، موضحاً أن مستشفى مدينة زايد شهد خلال الفترة الماضية تجديد وتطوير غرف العمليات وتحديث قسم القلب، وذلك من خلال إحداث تغييرات في البنية التحتية لقسم القلب لتوفير بيئة عمل مريحة وآمنة بما يضمن أمن وسلامة المريض ونجاح العمليات. بالإضافة إلى توفير الأجهزة الطبية والعلاجية الحديثة التي تتوافق مع المعايير العالمية وتضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية.

وشملت عملية التحديث لقسم القلب تجديد غرف العمليات في مستشفى مدينة زايد وإجراء صيانة شاملة، واستبدال نظام التكييف القديم بآخر جديد مزود بنظام معالجة الهواء النقي بنسبة 100% مما يعزز البيئة الصحية الآمنة، مع تعديل الجدران القديمة واعتماد نظام ألواح الجدران المعدنية المقاومة للبكتيريا والتي تؤمن سهولة الصيانة المستقبلية دون الحاجة إلى أعمال التكسير والحفر.

كما تمت إضافة خدمة تفتيت حصى الكلى باستخدام الموجات التصادمية عبر جهاز جديد يعتمد تقنية الموجات التصادمية.