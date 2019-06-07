طقس غائم جزئياً اليوم

أبوظبي (وام) توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، ومغبراً أحياناً مع احتمال تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحياناً على بعض المناطق الداخلية وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

حركة الرياح جنوبية غربية - شمالية غربية /‏‏ 18- 30 كم/‏‏س تصل إلى 42 كم/‏‏س أحيانا.

الموج في الخليج العربي يكون خفيفاً إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند الساعة 17:45 والمد الثاني 04:10 والجزر الأول عند الساعة 10:41 والجزر الثاني عند الساعة 21:58 .

أما في بحر عمان فيكون الموج خفيفاً إلى متوسط ، ويحدث المد الأول عند 13:44 والمد الثاني عند الساعة 08: 01 والجزر الأول عند الساعة 52: 19 والجزر الثاني 07:48 .

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