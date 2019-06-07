وفاة طفلين توأم غرقاً في مسبح منزل برأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

دعا العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة، أولياء الأمور إلى الاهتمام جيداً بأطفالهم وعدم تركهم بمفردهم في برك السباحة حفاظاً على حياتهم وضرورة مراقبتهم وعدم تركهم دون الوجود بقربهم، وأكد الحميدي ضرورة الانتباه والحذر وإغلاق الأبواب المؤدية لبرك الماء ووضع سياج حول برك السباحة واتخاذ جميع الاحتياطات المطلوبة، معرباً عن بالغ أسفه لوقوع حادثة غرق طفلين توأم في رأس الخيمة، معبراً عن أحر التعازي وصادق المواساة لعائلتهما.

وأشار الرائد طارق محمد الشرهان، رئيس قسم الإسعاف والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة، إلى ورود بلاغ إلى غرفة العمليات في تمام الساعة 10:10 مساءً عن فقد طفلين توأم يبلغان من العمر سنتين ونصف السنة في إحدى مناطق رأس الخيمة، وعليه تحركت الجهات المختصة للبحث عنهما، وبعد عملية بحث مستمرة قاربت الساعة في المنطقة التي يسكنها الطفلان وصل بلاغ جديد لغرفة العمليات عند الساعة 11:33 مساءً يفيد بالعثور على طفلين غارقين في مسبح أحد المنازل، وعليه تحرك فريق الإسعاف والإنقاذ والإسعاف الوطني إلى مكان البلاغ، حيث تم انتشالهما من المسبح وإجراء عمليات الإنعاش وفحوص طبية أكدت وفاتهما، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى تمهيداً لتسليمهما لذويها لإتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة، كما تم تحويل ملف الحادثة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية.