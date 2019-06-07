بلدية الظفرة تنفذ حملات نظافة في 3 محميات

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

نفذت بلدية منطقة الظفرة حملات نظافة في 3 محميات مختلفة بمدن الظفرة شملت محمية الفزعة وبينونة الكبرى والحباري خلال الشهر الماضي بهدف الحفاظ على المحميات وإزالة المشوهات وإعادة المحميات إلى وضعها الطبيعي وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها الاجتماعية ورؤيتها الرامية إلى أن تكون إمارة أبوظبي إمارة ذات تطوير عمراني متكامل مستدام وخدمات بلدية متميزة لرفاهية وسعادة المجتمع.

وشملت الحملة الأولى حملة نظافة لشاطئ محمية الفزعية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بهدف المحافظة على المظهر العام وتوفير شواطئ نظيفة ذات معايير عالمية، وحماية البيئة البحرية من المخلفات والنفايات. وبلغ عدد المخلفات التي تم جمعها 210 أطنان، كما بلغ عدد ساعات العمل خلال الحملة 188 ساعة.

كما نفذت البلدية بالتعاون مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات - تدوير، وإدارة غابات منطقة الظفرة حملة النظافة الثانية لمحمية بينونة الكبرى وتضمنت هدم وإزالة الخزانات ومخلفات العزب القديمة، وقد تمت إزالة ونقل أكثر من 1387 طناً من المخلفات خارج المحمية، تضمنت مخلفات صلبة من مواد بناء ومخلفات زراعية وحيوانية وتم نقلها بالتعاون مع هيئة البيئة أبوظبي، وذلك خلال 760 ساعة عمل.

وفي الحملة الثالثة قامت البلدية بإزالة المشوهات داخل المحمية القديمة (محمية الحباري) من أجل الاهتمام بالبيئة وسلامتها، وتم تنظيف المحمية من مخلفات البلاستيك وغيرها. بالإضافة إلى إزالة الغرف المهجورة والمشوهة للمظهر العام على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي ومخلفات العزب غير المعتمدة.

وكانت البلدية قد انتهت من حملة لهدم المباني القديمة والمهجورة وإزالة المشوهات على مستوى المنطقة للمحافظة على المظهر العام بالمدن، والتخلص من المباني المهجورة التي تشكل خطراً بيئياً واجتماعياً وأمنياً على المجتمع، إلى جانب احتمال سقوطها وما يترتب على ذلك من أضرار. وتبدأ إزالة المباني القديمة والمهجورة في 3 مدن، وتشهد هدم 39 مبنى في المرحلة الأولى.

وتتضمن الحملة رصد وإزالة كافة المباني القديمة والمهجورة في مختلف المدن ضمن مخطط للتخلص من هذه المباني والمشوهات بشكل كامل، وذلك على عدة مراحل تبدأ المرحلة الأولى منها بهدم 39 مبنى قديماً ومتهالكاً في 3 مدن هي مدينة زايد وغياثي والسلع، كما تضمنت الحملة إزالة كتل خرسانية وهياكل معدنية وكرفانات متهالكة ومخلفات بناء، ومبانٍ عشوائية.