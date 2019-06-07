"الموارد البشرية والتوطين": مد فترة الضمان عامين في قانون العمالة المساعدة

أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)

أفادت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن اللائحة التنفيذية لقانون العمالة المنزلية المساعدة تشمل العديد من البنود التي تسهم في الصالح العام، حيث إن أصحاب العمل (الأسر) أو من يوظفون هذه الفئة من العمالة يمكنهم استرداد الضمان كاملاً خلال الستة أشهر في حال رفض العامل/‏‏‏‏‏‏ العاملة الاستمرار في العمل أو عدم رغبة صاحب العمل في تشغيلها أو في حال عدم كفاءتهم المهنية، على أن يستمر الضمان ويمكن استرداده بشكل جزئي إذا زادت المدة عن ستة أشهر حتى عامين من تاريخ توقيع عقد العمل.

وقال خليل خوري وكيل قطاع العمالة المساعدة بوزارة الموارد البشرية والتوطين بالإنابة: إن اللائحة التنفيذية أعطت الكثير من المزايا لأطراف العلاقة التعاقدية فيما يخص العمالة المنزلية المساعدة، وأهمها استمرار الضمان ليمتد لعامين بحيث يتم رد مبلغ الاستقدام كاملاً خلال الستة شهور الأولى على أن يتم الرد بشكل جزئي حسب الفترة التي أدت فيها العمالة المنزلية المساعدة واجباتها بعد الستة أشهر وحتى العامين.

وأضاف أن هناك آلية تحددها الوزارة لحساب المبالغ التي ترد إلى أصحاب العمل بعد مرور الستة أشهر، مشيراً إلى أن هذه الآلية سيتم الإعلان عنها قريباً.

وأشار خوري، إلى أن مراكز تدبير بلغ عددها 34 مركزاً على مستوى الدولة ومنها خمسة مراكز في إمارة أبوظبي، وثمانية في دبي وثلاثة في العين ومركزين في الشارقة، وأربعة مراكز في عجمان، وثلاثة مراكز في الفجيرة، وأربعة مراكز في رأس الخيمة، ومركز واحد في خورفكان ومركز واحد في منطقة الظفرة ومركز واحد في دبا.

وأكد أهمية مراكز تدبير التي تنفذ إجراءات توظيف العمالة المنزلية المساعدة حيث إنه من المتوقع أن يصل عدد المراكز إلى 60 مركزاً منتشرة على مستوى الدولة لتلبية احتياجات المتعاملين من المواطنين والمقيمين الراغبين في توظيف عمالة مساعدة.

وتقدم مراكز تدبير جميع الخدمات المتعلقة بمتطلبات الاستقدام والتشغيل من حيث فتح ملف للمتعاملين واستخراج تصاريح وعقود العمل وتجديدهما وإلغاؤهما والإبلاغ عن الانقطاع عن العمل وسحب البلاغ وإنجاز جميع الأعمال الرسمية المتعلقة باستكمال المستندات الخاصة بالعمالة المساعدة مثل الكشف الطبي والتأمين الصحي وبطاقة الهوية والإقامة إضافة إلى استلام العمالة المساعدة عند وصولها الدولة وتوفير السكن لها قبل تسليمها مقر عملها.

وتشمل خدمات تدبير أيضاً توفير مركز دعم متخصص لضمان التوازن بين طرفي العلاقة وتوجيه وتوعية الطرفين بالحقوق والواجبات وتوجيه الإرشاد للمتعاملين لمعرفة الجنسيات والمهن المتاح استقدامها من العمالة المساعدة.

يذكر أن مهن العمالة المساعدة تشمل مستخدماً، وبحاراً، وحارساً، وراعياً، وسايساً، وصقاراً، وعاملاً ومدبرة منزل، ومربية أطفال ومزارعاً وبستانياً ومدرباً خاصاً وممرضاً خاصاً ومدرساً خاصاً ومندوباً خاصاً ومهندساً زراعياً خاصاً، وسائقاً خاصاً.