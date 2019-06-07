عبدالله بن سالم يحضر أفراح الجروان والسويدي

الشارقة (وام) حضر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والخدمة المجتمعية في الشارقة، حفل الاستقبال الذي أقامه عمر بن سيف بن سعيد الجروان مساء أمس، بمناسبة زفاف نجله «عبدالله» إلى كريمة سالم بن سلطان بن نص السويدي، وذلك في منطقة الرحمانية رقم 2.

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