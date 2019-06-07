"تطوير الذات" في دورة تدريبية بدبي

دبي (الاتحاد) شهد العقيد فيصل عيسى القاسم، مدير إدارة الإعلام الأمني في شرطة دبي، ختام دورة «تطوير الذات» التي نظمتها الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وقدمها الدكتور رضا المسعودي، استشاري علم النفس، وذلك في إطار حرص شرطة دبي على رفع مستوى كفاءة موظفيها وتنمية قدراتهم المهنية والمعرفية.

وقال العقيد فيصل القاسم، إن الدورة جزء من خطة التدريب الداخلية للإدارة العامة لإسعاد المجتمع. من جانبه، قال الدكتور رضا المسعودي إن تطوير الذات جزء من علوم التنمية البشرية لتنمية الفرد وتمكينه من حل مشكلاته، واتخاذ القرارات الصائبة لإحداث تغيرات إيجابية ترفع من كفاءته الإنتاجية وتزيد فعاليتها. وتطرّق الدكتور المسعودي في دورة تطوير الذات التي استمرت 3 أيام إلى مفهوم تطوير الذات، كيفية بناء عادات إيجابية والتخلص من العادات السلبية، وماهية عادات الناجحين، تحديد الأهداف، وضع الخطط، إدارة العلاقات بفعالية، تحمل المسؤولية، التحلي بالإرادة وغيرها.

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