"خدمات رأس الخيمة": إنجاز المرحلة الأولى من تعديلات شارع القرم

محمد صلاح (رأس الخيمة)

أنجزت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة المرحلة الأولى من تعديلات شارع القرم، وجرى مؤخراً افتتاح دوار فندق رأس الخيمة أمام حركة المرور، وتستكمل الدائرة خلال الفترة المقبلة الأعمال التطويرية الخاصة بهذا المشروع الذي يشمل ربط هذا الشارع بمنطقة خزام عبر طريق جديد.

وأوضح المهندس أحمد الحمادي مدير عام الدائرة أن المرحلة الأولى من المشروع انتهت، وجرى افتتاح الدوار أمس بعد إزالة التقاطع القديم بالطريق، مشيراً إلى أن العمل جار في إنشاء الطريق الذي سيربط كورنيش القواسم بمنطقة خزام عبر دوار فندق رأس الخيمة.

وأضاف: الدوار الجديد تم تصميمه لاستيعاب حركة السيارات الكثيفة على شارع القرم وكورنيش القواسم والشوارع الحيوية الأخرى المرتبطة بالشارعين، ويساهم المشروع في تسهيل الحركة المرورية على هذه الشوارع خاصة في وقت الذروة، كما يخدم العديد من الجهات الحكومية والمدارس والدوائر، بالإضافة لحركة السير المتجهة لمناطق القصيدات والسيح وغيرها من المناطق التي ستستفيد من هذا التطوير لهذا الشارع الحيوي والمهم.

وتابع الحمادي: إمارة رأس الخيمة شهدت خلال الفترة الماضية حركة تطور كبيرة ونهضة شاملة للعديد من القطاعات الحيوية وفي مقدمتها قطاعات الطرق التي ساهمت في ربط العديد من مناطق الإمارة وفي سهولة التنقل داخل المدينة. وكانت الدائرة قد اضطرت لإزالة محطة بترول وعدد من المحال التجارية لتنفيذ التطوير المطلوب للشارع، وتنفذ حالياً شارعاً جديداً سيربط منطقة خزام بكورنيش القواسم عبر شارع القرم وتم توسعة الشارع بمساحة كبيرة لإحداث النقلة المطلوبة للحركة المرورية وتسهيل الوصول لعدد من مناطق الإمارة الحيوية بطرق حديثة وتقاطعات عصرية تناسب حركة التطور والتنمية التي تشهدها الإمارة في جميع المجالات.

من ناحيتهم، أكد عدد من مستخدمي الطريق أن التعديلات التي أجريت على هذا الشارع الحيوي ساهمت في تخفيف حركة الزحام وتسهيل الحركة المرورية على شارعي الكورنيش والقرم.