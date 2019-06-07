"أشغال الشارقة" تنفذ 5 أسواق متنوعة بتكلفة 45 مليون درهم

أحمد مرسي (الشارقة)

أنجزت دائرة الأشغال العامة بالشارقة أربعة أسواق متنوعة بالإمارة، وجار العمل على إنجاز الخامس، خلال المرحلة المقبلة، على مساحة تقدر بنحو 25 ألف متر مربع وبتكلفة مالية بلغت نحو 45 مليون درهم.

وأكد المهندس علي بن شاهين السويدي رئيس الدائرة أنه تم الانتهاء بصورة كاملة خلال الفترة الماضية من إنجاز 4 أسواق حيوية في الإمارة، وهي سوق الجمعة في منطقة مليحة، والقرية التراثية بمنطقة الحمرية، ومسلخ البطائح وسوق المسيال بمنطقة الذيد، في حين جارٍ العمل على إنجاز سوق الجمعة بمنطقة البطائح.

وقال: إن إنجاز الأسواق المتنوعة في الإمارة جاء تحقيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتقديم كافة الخدمات وتنوعها في أرجاء الإمارة، سواء التي تتعلق بالحفاظ على التراث أو الأسواق التجارية المتنوعة، وتوفير كافة متطلبات واحتياجات المواطنين وإنشاء مرافق خدمية تسهم في توفير الخدمات التجارية والاستهلاكية لهم.

وأوضح أن سوق الجمعة في مليحة بلغت تكلفته الإجمالية 15 مليون درهم، ويضم 45 محلاً تجارياً إلى جانب مصلى للرجال وآخر للنساء وأرض مخصصة للتوسعات المستقبلية، وتم تصميم هذه المحلات بحيث تكون على شكل متناسق ومميز وذات واجهات تراثية، و110 مواقف للسيارات مع مراعاة إنشاء مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة. وأفاد السويدي بأن الدائرة أنجزت أيضاً القرية التراثية بمنطقة الحمرية التي تقع على مساحة 17 ألف متر مربع وبقيمة مالية وصلت لـ10 ملايين درهم وتضم 14 محلاً تراثياً ومباني إدارية ومصلى وغرف خدمات ومنطقة مخصصة لتكون جلسة خارجية، وغيرها من الخدمات التي تتناسب مع القرية التراثية.

وأضاف أن من بين الأسواق التي أنجزتها الدائرة خلال الفترة الماضية سوق المسيال في مدينة الذيد بالشارقة وتم تشييده على الطراز المعماري التقليدي والتراثي المستوحى من البيئة المحلية، ويحتوي على 22 محلاً استهلاكياً ويقع ضمن مجمع الأسواق في مدينة الذيد الذي يضم سوق اللحوم والخضار والفواكه.

وذكر أن السوق الرابع الذي تم إنجازه من قبل الدائرة، هو مسلخ البطائح على مساحة 460 متراً مربعاً، ويضم غرفاً للتجهيزات والتقطيع وغرفة للطبيب البيطري وغرفاً إدارية، وأماكن للخدمات، وبقيمة مالية بلغت 2.3 مليون درهم.

وأشار رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، إلى أن سوق الجمعة بمنطقة البطائح، جارٍ العمل على إنجازه، حيث يضم 45 محلاً تجارياً و110 مواقف للسيارات وعلى مساحة 3275 متراً مربعاً، وتصل تكلفته المالية لنحو 15 مليون درهم، وسيقع في منطقة هامة بجوار سوق المواشي والإبل وبلدية البطائح.