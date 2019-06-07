7024 عملية جراحية بالفجيرة خلال عام

فهد بوهندي (الفجيرة) كشفت منطقة الفجيرة الطبية عن تنفيذ المستشفيات الحكومية ومستشفيات القطاع الخاص في إمارة الفجيرة 7024 عملية جراحية خلال العام الماضي، تنوعت بين جراحة عامة وجراحة عظام ومسالك، وجراحة أطفال، وأورام وجراحة أنف وأذن وحنجرة، إضافة إلى طب الأسنان، وعمليات القسطرة وجراحة النساء والولادة والمناظير وعمليات أخرى.

وبلغ عدد العمليات الجراحية في المستشفيات الحكومية 4310 عمليات جراحية، فيما بلغ عدد العمليات الجراحية في مستشفيات القطاع الخاص في إمارة الفجيرة أكثر من 2714 عملية جراحية. وتصدرت في العدد عمليات الجراحة العامة، وبلغت 2720 عملية، وتلتها عمليات جراحة النساء والولادة (1507)، و(590) جراحة للعظام، و(329) مسالك بولية، كما بلغ عدد جراحات العيون (413) وجراحة الأذن والأنف (420) عملية جراحية.

ويعتبر مركز التوليد في مستشفى الفجيرة من المستشفيات التخصصية الأكثر أهمية، حيث يقدم مستوى عالياً من الخدمات الصحية في مجال تخصص طب النساء والتوليد.

وأجرى مركز القسطرة في مستشفى الفجيرة (418) عملية قسطرة خلال العام الماضي.

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