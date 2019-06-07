مبادرات لعلاج الطلبة المصابين بالسمنة في مدارس الشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

أكدت رجاء بشير، مسؤولة التمريض بقسم الرعاية الصحية بمجلس الشارقة للتعليم أن القسم يبذل جهوداً كبيرة لمكافحة ومتابعة الأطفال المصابين بحالات السمنة والربو، وتقديم كافة وسائل التوعية والتثقيف لهم ولذويهم، بالإضافة إلى تنظيم برامج ومبادرات تسهم في حل مشكلات السمنة المفرطة والبدانة عند الأطفال في المدارس بالإمارة.

وكان قسم الرعاية الطبية في مجلس الشارقة للتعليم قد كشف عن وجود عدد من حالات السمنة والربو، وانتشارها بين مختلف فئات طلبة وطالبات المدارس الحكومية في إمارة الشارقة.

وقالت بشير: ينظم القسم بالتعاون مع الجهات الحكومية والمحلية الأخرى، كالتثقيف الصحي بالمجلس الأعلى للأسرة والمنطقة الطبية برامج لمتابعة حالات السمنة لدى الأطفال في المدارس، وقد بلغ عدد المشاركين في آخر مشروع نحو 328 طالباً وطالبة، واستفاد من البرنامج نحو 182 طالباً وطالبة من خلال فقدان أوزانهم الزائدة بشكل صحيح وصحي.

وأضافت مسؤولة التمريض مؤكدة أنه تتم متابعة حالات السمنة من قبل الممرضين والممرضات بالمدارس، بحيث يقومون بأخذ قياسات الطالب ووزنه، ومتابعة أسلوب التغذية، وذلك من خلال إشراف اختصاصية تغذية وعدد من المساعدين والمتطوعين من طلبة جامعة الشارقة الذين يدرسون تخصص التغذية، وذلك لمراقبة تغذية الطلبة، ووضع خطط غذائية تتناسب مع كل حالة وكل عمر على حدة، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات في هذا المجال ليس للطلبة فقط، بل أيضاً إلى ذويهم وأولياء أمورهم.

وأشارت إلى أنه يتم أيضاً تنظيم برامج رياضية تتناسب مع الطلبة المشاركين في مبادرات القضاء على السمنة بين أطفال المدارس، ويقوم المجلس بتسهيل دخول الطلبة الأكبر سناً إلى النوادي الرياضية التابعة للإمارة وللمجلس الأعلى للأسرة وبأسعار رمزية، وذلك بهدف تشجيعهم على ممارسة الرياضة والاستمرار عليها للحفاظ على جسم صحي.

ولفتت إلى أن القسم، وبإشراف من مجلس الشارقة للتعليم يقوم بتقديم العديد من المحاضرات التوعوية باللغتين العربية والإنجليزية في مختلف المدارس في الإمارة للتوعية بمخاطر السمنة، وأهمية اعتماد التغذية السليمة والصحية في الحياة اليومية، كما تم توزيع كتيبات ونشرات تتحدث عن ذلك، حيث بلغ عدد الإصدارات أكثر من 35 إصداراً.

متابعة المقاصف المدرسية

يقوم قسم الرعاية الصحية بمتابعة المقاصف المدرسية ومراقبة نوعية الطعام الذي يقدم للطلبة والطالبات في المدارس الحكومية، ورفع توصيات بأهمية أن تكون الأطعمة التي تقدمها المقاصف صحية وقليلة الدهون والسكريات التي قد تؤدي إلى السمنة بسبب استهلاكها بشكل مستمر.

وأشارت مسؤولة التمريض في المجلس إلى أن حالات الربو منتشرة بشكل ملحوظ بين طلبة وطالبات المدارس، من بينها 498 حالة مستقرة، و78 حالة غير مستقرة، وتقوم الممرضات في العيادات المدرسية بالتركيز على تشخيص المرض ومتابعة الحالات وتوفير الإسعاف الأولي المناسب لكل طالب، فضلاً عن التثقيف بأهمية ممارسة الرياضة والابتعاد عن مهيجات الربو.