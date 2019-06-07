الامارات | "الوطني للبحث والإنقاذ" ينفذ مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصابين في منطقة المنيعي برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطني للبحث والإنقاذ" ينفذ مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمصابين في منطقة المنيعي برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذ المركز الوطني للبحث والإنقاذ اليوم، مهمة إنقاذ وإخلاء طبي لمتسلقي جبال مصابين من الجنسية البريطانية في منطقة المنيعي برأس الخيمة .

حيث تلقى الإسعاف الوطني بلاغا يفيد بوجود 4 مصابين، في منطقة جبلية في منطقة المنيعي برأس الخيمة، يحتاجون إلى إنقاذ وإخلاء طبي.

وعليه تم التواصل مع الإسعاف الوطني لأخذ جميع المعلومات عن الحدث وتم التواصل مع المصاب الذي كان يعاني من حالة صحية حرجة.

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وعلى الفور تم تحريك الطائرة الى منطقة المنيعي برأس الخيمة، وبقدرات وإمكانيات طائرة البحث والانقاذ تم إنقاذ وإخلاء المصابين، علماً بأن المصاب الرابع قد توفي في موقع الحدث قبل وصول الطائرة، وعليه تم نقل عدد المصابين والجثة عن طريق طائرة البحث والإنقاذ، ومصاب عن طريق سيارة الإسعاف الوطني إلى مستشفى الفجيرة.