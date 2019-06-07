حامد بن زايد يزور معهد المخطوطات الشرقية ومتحف هيرميتاج في "سان بطرسبورج"

زار سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، معهد المخطوطات الشرقية في مدينة سان بطرسبورج الروسية.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى مقر المعهد، سعادة معضد حارب مغير الخييلي، سفير الدولة لدى جمهورية روسيا الاتحادية، والبرفسورة إيلينا بوبوفا مديرة المعهد، وعدد من المسؤولين.

واستمع سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان إلى شرح عام حول مقتنيات المعهد من المخطوطات التاريخية النادرة للمنطقة العربية والآسيوية، إذ يمتلك المعهد، الذي تأسس سنة 1818، ثروة هائلة من المخطوطات العربية والإسلامية من المراجع والمؤلفات النادرة تزيد عن 10 آلاف مخطوطة، تغطي عصوراً تاريخية مختلفة.

واطلع سموه على أهم مقتنيات المعهد من المخطوطات الإسلامية، التي يرجع تاريخها إلى القرن الثالث الهجري، وتضمنت نسخاً من القرآن الكريم من مختلف العصور الإسلامية، ونسخاً أخرى من صحيح البخاري، ومجلدات في المقامات والأدب والفلك.

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كما زار سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان متحف هيرميتاج، الذي يعد واحداً من أكبر المتاحف في العالم، ويحوي ما يقارب ثلاثة ملايين تحفة فنية.

واستمع سموه خلال الجولة إلى شرح حول أهم المعروضات من التحف والأدوات والقطع الأثرية، التي تضمها القاعات المتعددة للمتحف.

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ويضم متحف "هيرميتاج" قاعات لعرض حضارات وحقب تاريخية مختلفة مثل قاعة الحضارات البدائية وحضارات العالم القديم ،وأخرى لحضارات الشرق تضم الفرعونية والبابلية والإسلامية والهندية والصينية، إضافة إلى قاعات للفنون الأوروبية والحضارات اليونانية والرومانية والروسية، وقاعة لتطوّر الأسلحة على مر التاريخ، تشمل قاعدة التسليح مقتنيات نادرة من الأسلحة المستخدمة في الجزيرة العربية وشرق آسيا.

ورافق سموه خلال الجولة، الشيخ زايد بن حامد بن زايد آل نهيان وسعادة معضد حارب مغير الخييلي سفير الدولة لدى جمهورية روسيا الإتحادية.