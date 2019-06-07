الحرس الملكي المغربي ينظم فعاليات الدورة الثالثة لكأس محمد السادس الدولية للبولو







تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ينظم الحرس الملكي فعاليات الدورة الثالثة لكأس محمد السادس الدولية في رياضة البولو ، في الفترة ما بين 9 و15 يونيو المقبل بمدن الرباط والمنصورية وطنجة وأصيلة.

وذكر بلاغ للحرس الملكي أن هذه التظاهرة الرياضية،المنظمة تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية للبولو، ستعرف مشاركة فرق من فرنسا والبرتغال ونيجيريا ومصر ، فضلا عن المغرب مستضيف الدورة.

وفي مايلي برنامج الدورة الثالثة لكأس محمد السادس الدولية للبولو ..

– 10 و 15 يونيو .. نادي البولو السويسي بالرباط

– 11 و12 يونيو .. نادي البولو للمنصورية

– 11 و12 يونيو .. نادي البولو لهوارة بطنجة

– 13 يونيو .. نادي وادي النخلة بأصيلا

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