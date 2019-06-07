كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| غواصون يشاركون في حملة لتنظيف المجاري المائية في الإمارات
انضم مجموعة من الغواصين المحترفين إلى جهود مكافحة التلوث البلاستيكي بعد إطلاق حملة لتنظيف مياه الإمارات.
ويعمل أعضاء مركز الغوص في الفجيرة Divers Down UAE مع فريق من أحد البنوك الوطنية لإزالة أطنان النفايات من خور دبي ومواقع أخرى في جميع أنحاء البلاد.
وحصل بنك الإمارات دبي الوطني للخدمات المصرفية الخاصة على دعم من مركز الغوص في برنامج Keep the Creek Clean، وهو برنامج لمعالجة مشكلة انسداد المجاري المائية وتعريض الحياة البحرية للخطر.
وكجزء من هذا المخطط، تم تدريب ستة من موظفي البنك كمتخصصين في “جمعية محترفي الغوص المفتوحة” للغواصين في مجال المياه، وأكمل 21 من الغواصين دورة Padi المتقدمة في المياه المفتوحة وخمس دورات تنشيطية إضافية من أجل التعمق في معالجة المخاوف البيئية الملحة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.
وعملت مجموعة من الغواصين ومحترفي الغوص في جميع أنحاء البلاد لإزالة الأكياس البلاستيكية والزجاجات والعلب والنفايات الصناعية والقمامة المنزلية التي من شأنها أن تفسد البحار.
وتم تنظيم أول عملية تنظيف للمبادرة بالشراكة مع شرطة دبي والغواصين في ميناء الحمرية في دبي في أكتوبر الماضي. وتم إصدار التفاصيل لتتزامن مع اليوم العالمي للمحيطات، في 8 يونيو.
وتم جمع أكثر من ثلاثة أطنان من النفايات والتخلص منها بطريقة مسؤولة، بما في ذلك الإطارات والسجاد وعلب الألمنيوم.
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