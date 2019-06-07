كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| بي إم دبليو X7 تصل إلى الإمارات

تعد BMW X7 أكبر وأحدث طراز من شركات صناعة السيارات الألمانية في مجموعة سيارات X الرياضية الكبيرة (SAVs).

وتم طرح سيارة X7 لأول مرة في العالم كمفهوم iPerformance في معرض فرانكفورت للسيارات في عام 2017. ومع ذلك، فقد أصبحت متوفرة الآن في دولة الإمارات، ويتم تقديمها في خيارين – 40i xDrive للمبتدئين و M50i xDrive. سعر التجزئة للأولى يزيد قليلاً عن 400.000 درهم، في حين أن سعر M50i يصل إلى 500.000 درهم.

وتم تصميم سيارات الدفع الرباعي الفاخرة (BMW) الجديدة على أحدث طراز من Cluster Architecture، وفي الإمارات من المتوقع أن تنافس السيارات الأخرى ذات الأوزان الثقيلة مثل مرسيدس-بنز GLS، ولاند روفر رينج روفر، ولينكولن نافيجيتور، وكاديلاك إسكاليد، بحسب موقع carprices.

ويشعر التصميم الداخلي لسيارة BMW X7 الجديدة بأنها متميزة ومتطورة ومحدثة. في حين أن قائمة المعدات طويلة جدًا، حيث يمكنك الحصول على نظام تثبيت السرعة حسب، والمصابيح الأمامية المتكيفة، ونظام التعليق الهوائي، والمقاعد التي تعمل بالطاقة، ومواد التنجيد من الجلد بالكامل، ونظام التحكم في المناخ، وشاشة العرض العلوية، ومصابيح كابينة LED “Sky Lounge”، وحاملات الأكواب المدفّأة والمبردة، والإضاءة المحيطة، ومنصة صوت Bowers & Wilkins، ووحدة العرض والرأس للسائق مقاس 12.3 بوصة، ونظام الكاميرا ثلاثي الأبعاد وما إلى ذلك.

Advertisements

وتشتمل مجموعة الأمان في X7 على 9 وسائد هوائية، واكتشاف الاصطدام والتخفيف من حدته، والاستقرار الإلكتروني وبرامج التحكم في الجر، والتحذير من النقطة العمياء، ومساعدة مغادرة الممر، والفرامل المضادة للقفل، على سبيل المثال لا الحصر.

وتأتي جميع سيارات BMW X7s في الإمارات بنظام الدفع الرباعي xDrive وناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات بشكل قياسي. ويحصل النموذج الأساسي 40i على محرك بنزين بست سرعات بقوة 340 حصانًا مع عزم دوران يبلغ 450 نيوتن متر ويمكنه دفع هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات سعة 2.3 طن إلى 100 كم / ساعة في 6.1 ثانية. وفي الوقت نفسه، يملك الطراز M50i محرك V8 بقوة 530 حصاناً و 750 نيوتن متر من عزم الدوران. وهذا يعني أن السرعة القصوى تبلغ 250 كم/ ساعة ووقت الوصول إلى سرعة 100 كم/ ساعة أقل من 5 ثواني.