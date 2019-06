آخر المقالات, الإمارات مشاركة

كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن 7 يونيو 2019

فيديو| أحدث الأفلام في سينما الإمارات هذا الأسبوع

تقدم دور السينما في الإمارات كعادتها كل أسبوع مجموعة من أحدث وأفضل الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً على شباك التذاكر بجميع أنحاء العالم.

وفيما يلي مجموعة من أفضل الأفلام المعروضة بدور السينما الإماراتية هذا الأسبوع، بحسب موقع واتس أون:

The Secret Life of Pets 2

يكمل الفيلم أحداث الجزء الأول من قصة ماكس وأصدقائه بعدما يتركهم أصحابهم من أجل العمل والمدرسة كل يوم.

The Sun is also a Star

ناتاشا (يارا شهيدي) فتاة تعيش في مدينة (نيويورك)، تتعرض لتحديات عديدة بسبب تبنيها المذهب البراجماتي. لكنها تقع في الحب قبل حتى أن يتم ترحيل عائلتها إلى (جامايكا).

The Hustle

تقوم آن هاثاواي وريبيل ويلسون بدور محتالتين، إحداهن منخفضة الإيجار، والثانية محترفة، تتعاونان لمعاقبة الرجال الذين أساؤوا إليهما.

Bharat

بهارات هي رحلة رجل وأمة معا. أثناء تقسيم الهند في عام 1947، بقي والد بهارات في باكستان الحالية حيث وعد بهارات بالحفاظ على الأسرة معًا. وهو وعد يفي به على مدى السنوات الستين القادمة من حياته، على الرغم من التحديات الكبيرة التي واجهها.

The Virus

يعتمد Virus على أحداث واقعية خلال عام 2018 مع تفشي فيروس NIPHA في ولاية كيرالا. وينتقل المرض مباشرة من الحيوانات أو بين البشر دون توفر علاج أو لقاح. ومما يؤسف له أن هذا المرض قضى على 75 في المائة من المصابين. ويقع الفيلم في كوزيكود، ويتبع مراحل الوباء من التعرّف عليه إلى إزالته بشكل كامل، كما يصور اللحظات البطولية التي ساعدت في السيطرة الفعالة على الفيروس من الانتشار أكثر.