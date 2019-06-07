كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن مفهوم جديد للتوصيل عبر التجارة الإلكترونية في الإمارات

تأمل شركة ناشئة تم إطلاقها حديثًا في دبي أن يكون هناك عدد كافٍ من المتسوقين الإلكترونيين الراغبين في الحصول على خدماتها.

ومن خلال التحالفات مع تجار التجزئة، أنشأت Fodel شبكة من 1000 موقع لاستلام الطرود في الإمارات. ويشمل ذلك المنافذ التي تديرها شركات مثل Choithrams و Al Maya و BlueMart و 7Eleven و Zoom و Adnoc. وتمتد تحالفات متاجر التجزئة إلى مجموعة Landmark و Sephora.

وتتيح منصة Fodel التكنولوجية للمستهلكين التقاط الطرود “في الوقت الذي يرغبون فيه وفي أي مكان يريدون”. ولكن بالنسبة للمتسوقين، فإن ميزة “الجمع الكبير” ستكون فرصة لخفض تكاليف الشحن على فاتورتهم، حتى لو كان ذلك يعني القيادة لاستلام الطرود الخاصة بهم.

ومن خلال المنصة، يمكن للمستهلكين استلام طرودهم من البقالة أو الصيدلية أو محل غسيل الملابس أو محل بيع الزهور أو من محطات الوقود الخاصة بهم في طريقهم إلى العمل، بحسب غلف نيوز.

Advertisements

وبهذه الطريقة، تتمسك الشركة بوعد خفض رسوم التوصيل لمعاملة التسوق. باختصار، تريد Fodel تقليل الاعتماد على تسليم “الميل الأخير”، والذي يحدث عندما تقوم خدمة التوصيل من طرف ثالث باستلام الطلب من البائع ثم توصيله إلى محل إقامة المتسوق أو مكتبه.

وقال حمدي عثمان، رئيس مجلس إدارة فودل، وله سجل حافل في مجال الخدمات اللوجستية: “إن الحصة الضخمة من الميل الأخير في إجمالي تكلفة تسليم الطرود تصل في كثير من الأحيان إلى 50 في المائة أو حتى تتجاوزها. إن سرعة تطوير التجارة الإلكترونية جنبًا إلى جنب مع الابتكار الرقمي وأنماط المستهلك المتغيرة تجعل من تسليم الميل الأخير فرصة استثمارية مهمة”.

وأضاف: “من خلال منصتنا، يمكن للمستهلكين استلام طرودهم من متجر البقالة أو الصيدلية أو محل غسيل الملابس أو محل بيع الزهور أو من محطات الوقود الخاصة بهم في طريقهم إلى المكتب. وبالتالي نحقق نسبة تسليم أعلى في نفس اليوم عن خدمات التوصيل التقليدية”.

يمكن زيارة موقع الشركة من هنا: https://www.fodel.com/en/index.html