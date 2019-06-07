الامارات | وفاة طفلين توأم غرقاً في مسبح أحد المنازل برأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طفلين توأم غرقاً في مسبح أحد المنازل برأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال رئيس قسم الإسعاف والإنقاذ بشرطة رأس الخيمة الرائد طارق محمد الشرهان، إن بلاغا ورد إلى غرفة العمليات في تمام الساعة 10:10 مساءاً عن فقدان طفلين توأم يبلغان من العمر سنتين ونصف السنة في أحد مناطق رأس الخيمة وعليه تحركت الجهات المختصة للبحث عنهما وبعد عملية بحث مستمرة قاربت الساعة في المنطقة التي يسكنها الطفلان، وصل بلاغ جديد لغرفة العمليات عند الساعة 11:33 مساءاً يفيد بالعثور على طفلين غارقين في أحد المنازل وعليه تحرك فريق الاسعاف والانقاذ والاسعاف الوطني إلى مكان البلاغ حيث تم انتشالهما من المسبح وإجراء الفحوصات الطبية وعمليات الإنعاش التي أكدت وفاتهما، وتم نقل الجثتين إلى المستشفى تمهيداً لتسليمهما لذويها لإتمام مراسم الدفن حسب الأصول المتبعة، كما تم تحويل ملف الحادثة إلى الجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية .

ودعا مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي، أولياء الأمور إلى الاهتمام جيداً بأطفالهم وعدم تركهم بمفردهم حفاظاً على حياتهم وحمايتهم عبر ضرورة مراقبتهم وعدم تركهم دون التواجد بقربهم وحذرهم من خطورة إهمال الأبناء، وناشد الحميدي أفراد الجمهور ضرورة الانتباه والحذر وإغلاق الأبواب المؤدية لبرك الماء ووضع سياج حول برك السباحة واتخاذ جميع الاحتياطات المطلوبة معرباً عن بالغ أسفه لوقوع حادثة غرق طفلين توأم معبراً سعادته عن أحر التعازي وصادق المواساة لعائلتهما .