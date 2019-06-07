طقس غائم جزئياً بالدولة اليوم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي على شمال وشرق الدولة مصحوباً بامتداد منخفض جوي ضعيف، وشهد يوم أمس تشكل السحب الركامية وصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة وتدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 2000 متر أحياناً، على بعض المناطق الشرقية من الدولة، حيث سقطت أمطار خفيفة إلى متوسطة أمس على مناطق متفرقة بمدينة العين، فيما سجلت أقصى درجة حرارة أمس 49.4 في منطقة مزيرعة، وتراوحت درجات الحرارة العظمى في المناطق الداخلية بين 42 درجة و47 درجة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع احتمال تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد ظهر اليوم، قد يصاحبها سقوط أمطار، وتكون الرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة، إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على بعض المناطق الداخلية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة أحياناً وتصل سرعتها إلى 42 كم س، وبالنسبة إلى البحر يكون الموج خفيفاً إلى متوسط في الخليج العربي وفي بحر عمان.

فيما يتوقع أن تكون حالة الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام ومغبر أحياناً مع احتمال تكون السحب الركامية على بعض المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً على بعض المناطق الداخلية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة أحياناً، وتصل السرعة إلى 40 كيلومتراً والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وكان تقرير المركز الوطني للأرصاد، حول اللمحة التاريخية لـ«شهر يونيو» قد أشار إلى تعامد الشمس ظاهرياً على مدار السرطان (23.27 درجة شمالاً)، خلال هذا الشهر وبالتالي تزداد درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة إيذاناً ببدء فصل الصيف، وتزداد متوسطات درجات الحرارة خلال شهر يونيو عن شهر مايو بمقدار درجتين إلى ثلاث درجات مئوية تقريباً.

ويتراجع تأثير المرتفع الجوي السيبيري على الدولة خلال هذا الشهر، وتؤثر المنخفضات الحرارية على المنطقة، حيث يمتد تأثير المنخفض الهندي الموسمي الممتد على الدولة من جهة الشرق في أغلب فترات الشهر. وتظهر كميات من السحب أحياناً على بعض المناطق، مع احتمالات تكوّن السحب الركامية على الجبال الشرقية في ساعات ما بعد الظهر، وتزداد فرص تكون السحب الركامية مع تقدم الأيام في هذا الشهر وقد يتخللها سقوط أمطار. كما أشار التقرير إلى أن نسبة الرطوبة تقل في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر بالمقارنة بشهر مايو خاصة النصف الثاني منه، حيث تضعف فرص تشكل الضباب والضباب الخفيف ويقل تكرار حدوثه خاصة في النصف الثاني.