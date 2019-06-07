حاكم الفجيرة يواصل استقبال المهنئين بعيد الفطر

الفجيرة (وام) استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه بالرميلة أمس جموع المهنئين بعيد الفطر السعيد بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.

فقد تقبل سموه التهاني والتبريكات من عدد من المسؤولين ووجهاء القبائل وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية، معربين عن تهانيهم القلبية بهذه المناسبة السعيدة، سائلين المولى عز وجل أن يمن على سموه بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على دولة الإمارات الأمن والأمان والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر المقابلات.. الشيخ سيف بن حمد بن سيف الشرقي رئيس هيئة المنطقة الحرة، والشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام والقوة البدنية، والشيخ أحمد بن حمد بن سيف الشرقي، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد.

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