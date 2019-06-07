حامد بن زايد: الإمارات توفر أرضية جاذبة للعمل الاستثماري الناجح

سان بطرسبورغ (وام)

أكد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، أهمية موقع الدولة الاقتصادي والمكانة التي حققتها على الصعيد العالمي من خلال التجارب الاستثمارية الناجحة التي تميزت بها دولة الإمارات وسياساتها الاقتصادية المرنة التي أوجدت أرضية جاذبة وممكنة للعمل الاستثماري الناجح.

جاء ذلك أمس خلال مشاركة سموه في أعمال منتدى «سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2019» الذي يقام في مركز المؤتمرات والمعارض «إكسبوفوروم» بمدينة سانت بطرسبورغ في روسيا الاتحادية تحت عنوان «تطوير أجندة التنمية المستقرة» بمشاركة 40 دولة.

وشهد سموه الجلسة الرئيسة التي تحدث فيها فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين والخبراء ومستشاري الهيئات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

كما التقى سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان - خلال حضوره المنتدى - عدداً من كبار المسؤولين في الحكومة الروسية والمديرين التنفيذيين لعدد من المنظمات والهيئات الدولية والشركات العالمية الكبرى في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية، حيث تبادل سموه معهم الأحاديث حول عدد من القضايا الاقتصادية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، وأهم الأفكار والمبادرات التي تسهم في النمو الاقتصادي العالمي.

وتطرقت لقاءات سموه إلى المحاور التي يتضمنها منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي والمناقشات التي جرت حول عدد من القضايا الاقتصادية العالمية.

وأشار سموه خلال حديثه مع المختصين في الاقتصاد العالمي إلى الأهمية التي يمثلها المنتدى في طرح محاور اقتصادية تهم الدول والمجتمعات من خلال مناقشة الحلول وتبادل الخبرات والمعلومات وبناء علاقات تعاون مثمرة بين الدول والمؤسسات واستشراف تحديات المستقبل، الأمر الذي يسهم في دفع النمو الاقتصادي العالمي إلى تحقيق مزيد من المكتسبات.

ويتضمن برنامج المنتدى مجموعة من المواضيع الرئيسة أهمها «الاقتصاد العالمي والبحث عن التوازن» و «الاقتصاد الروسي: تحقيق أهداف التنمية الوطنية» و«التقنيات تقترب من المستقبل» و«الإنسان أولاً».

ومن بين الأحداث التي تقام على هامش المنتدى، المنتدى الاستشاري الإقليمي «الأعمال العشرين B20» ومنتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني، ومجلس الطاقة العالمي، وجلسة منتدى فالداي، والمنتدى الاقتصادي الدولي للشباب، ومؤتمر شوس، والمنتدى الروسي الخامس للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مؤتمر بريكس.

ويعد المنتدى حدثاً دولياً سنوياً حول الاقتصاد والأعمال، إذ يلتقي فيه قادة القوى الاقتصادية لمناقشة القضايا الرئيسية الاقتصادية - السياسية، ويعقد منتدى « بطرسبورغ الاقتصادي الدولي» في روسيا منذ عام 1997.