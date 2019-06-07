"جبل جيس".. مزار "شتوي" في موسم "الصيف"

محمد صلاح (رأس الخيمة)

شهد جبل جيس في رأس الخيمة توافد آلاف الأسر التي حرصت على الصعود لقمة الجبل والاستمتاع بالأجواء الطبيعية والإطلالة التي توفرها سلسلة جبال الحجر، وجذب المسار الانزلاقي الأطول عالمياً على قمة الجبل الكثير من المغامرين وهواة هذه الرياضة.

وأكد هيثم مطر الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة في رأس الخيمة أن جبل جيس أصبح معلماً سياحياً مهماً يقصده الزوار والسياح من داخل الدولة وخارجها لما يضمه من معالم طبيعية قلما تتكرر في منطقة جبلية، مشيراً إلى أن بعض المشروعات المهمة التي أنشئت على جبل جيس مثل المسار الانزلاقي الأطول عالمياً إلى جانب مسارات تسلق الجبال والمشي وغيرها ساهمت خلال الفترة الماضية في وضع هذا المعلم على خريطة السياحة العالمية.

وأضاف: شهد الجبل خلال الأيام الماضية توافد العديد من الزوار من داخل وخارج الإمارة لقضاء إجازة عيد الفطر السعيد والاستمتاع بالمناظر الخلابة أعلى الجبل، إلى جانب مشاهدة الأودية الجبلية وتشكلاتها المختلفة عبر الزمن. وأكد عدد من زوار جبل جيس أنهم تعودوا قضاء العطلات والإجازات بزيارة الجبل لما يمثله من بيئة طبيعية نادرة لعدة أسباب من بينها ظاهرة انخفاض درجات الحرارة عند قمة الجبل، وهو ما يمثل الطقس المثالي للاستمتاع بالأجواء الطبيعية خاصة مع بداية فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.

وقال محمد الشامسي من العين: إن جبل جيس أصبح ضمن برنامج الزيارات الرئيسي بالنسبة له ولأسرته في الأعياد خاصة بعد زيارة المبزرة وجبل حفيت، حيث يتجه بعد ذلك لجبل جيس للاستمتاع بالطقس وانخفاض درجات الحرارة وممارسة هواية الانزلاق، مشيراً إلى أن الجبل شهد خلال السنوات الماضية تطوراً كبيراً في المرافق والاستراحات وهو ما ساهم في جذب هذه الأعداد الكبيرة من الزوار.

وأشار أحمد عبد الله من العين إلى إنه تعود صعود الجبل بصحبة أسرته بسبب ما يوفره من مكان ملائم لمشاهدة المناطق الطبيعية والتي ترسم أعلى جبل جيس لوحة طبيعية فريدة يتداخل خلالها البحر مع المناطق البرية والصحراوية والجبلية التي تتميز بأوديتها التي جرت هذا العام بمياه الأمطار، ما ساهم في ظهور بعض النباتات على سفوح هذه الجبال وهو مشهد لم يكن مألوفاً لسنوات طويلة.

وقال سينغ كومار: الكثير من محبي الأماكن الطبيعية المرتفعة يفضلون قضاء الإجازات في جبل جيس خاصة بعد تطوير الجبل ووجود الكثير من الاستراحات والخدمات التي تخدم الجمهور حتى الوصول لقمة الجبل، لافتاً إلى أنه اصطحب أسرته لتجربة المسار الانزلاقي الأطول عالمياً وهي ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بهذه التجربة.