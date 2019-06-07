"بهجة العيد" تنعش شواطئ الفجيرة وخورفكان وكلباء

السيد حسن (الفجيرة )

شهدت حدائق ومتنزهات وشواطئ الفجيرة وخورفكان وكلباء إقبالًا ًكبيراً من المواطنين والمقيمين الزائرين للإمارة ومدن المنطقة الشرقية التابعة لإمارة الشارقة في إجازة عيد الفطر السعيد، ويتوقع أن تستقطب هذه المتنزهات أكثر من 300 ألف زائر خلال عطلة العيد.

وفي إمارة الفجيرة، تركزت الزيارات على الشواطئ الممتدة لمسافة تتجاوز 50 كيلو متراً على البحر كما في منطقة الكورنيش والفصيل وفي مناطق العقة والفقيت وصمبريد بدبا الفجيرة.

وقال سالم المكسح مدير دائرة الأشغال والزراعة بحكومة الفجيرة: استقبلت حديقة المضب في مدينة الفجيرة خلال الأيام الثلاثة الماضية المئات من الزوار، حيث توجد في الحديقة عيون مائية كبريتية تتيح للزوار الاستمتاع بها للاستشفاء والسباحة.

كما استقبلت شواطئ الإمارة الآلاف من الزوار الراغبين في السباحة والغوص خاصة في مناطق الفقيت والعقة، حيث توجد سلسلة فنادق عالمية على شاطئ دبا.

وذكر المكسح، أن الدائرة قامت بإعداد كافة الحدائق والمتنزهات في الفجيرة قبل حلول العيد، كما وفرت العديد من الألعاب الرياضية الترفيهية للأطفال في الحدائق الموجودة في مضب وصمبريد بدبا وغيرها من المتنزهات العامة في الفجيرة.

وشهدت محميات الوريعة والمحميات الأخرى الطبيعية في الإمارة إقبالاً محدوداً من السياح نظراً لارتفاع درجات الحرارة خلال إجازة عيد الفطر السعيد، إلا أن المحميات كانت محط أنظار السياح الأجانب الذين قصدوها في الإجازة.

وفي خورفكان سجلت استراحة الرفيصة بوادي شي إقبالاً نوعياً هذا العام، حيث تحولت بحيرة الوادي إلى متنزه كبير يضم الجبل والبحر والوادي، واستقل الزوار قوارب صغيرة للتنزه في البحيرة مع وجود أعداد من البجع والبط، وقد بدأ الزوار يألفونها على الرغم من أن افتتاحها لم يمض عليه عام واحد.

كما شهدت شلالات خورفكان إقبالاً كبيراً، حيث تجمع زوار خورفكان في منطقة الشلالات للاستمتاع بها في ظل وجود مسطحات خضراء أتاحت لهم البقاء أمام هذه الشلالات لوقت طويل وتناول بعض الوجبات في محيطها. وقال الدكتور راشد النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان: نهتم بمتنزه وادي الرفيصة بشكل خاص،لا سيما وأن المتنزه بدأ يستقطب الآلاف من الزوار في المناسبات المختلفة، وتم التنسيق مع البلدية في ضرورة وجود عمال النظافة والمفتشين وكذلك مع شرطة المنطقة الشرقية بوجود الدوريات المكثفة لتنظيم الحركة المرورية على الشارع المؤدي للمتنزه.

كما استقبلت شواطئ مدينة خورفكان الآلاف من السياح والمواطنين والمقيمين، حيث تنتشر المسطحات الخضراء مع وجود أماكن مهيأة للسباحة على امتداد 4 كيلو مترات، كما يمارس الزوار الألعاب البحرية من القوارب السريعة، وركوب القوارب السياحية والطيران وغيرها من الألعاب الترفيهية. وفي مدينة كلباء استقبلت حديقة شاطئ الكورنيش الآلاف خلال عطلة عيد الفطر السعيد، وقال سالم النقبي رئيس المجلس البلدي لمدينة كلباء: جميع الحدائق والمتنزهات في كلباء تم إعدادها من قبل البلدية وبشكل رائع لاستقبال الزوار في العيد، وتم التأكد من أن جميع المرافق الموجودة في الحديقة والألعاب الرياضية والترفيهية بحالة ممتازة.

ولفت النقبي، أن كلباء تستقطب في مناسبات الأعياد أعداداً كبيرة قد تتجاوز الـ200 ألف زائر خلال عطلة العيد الحالية، بينما يتردد عليها المئات في العطلات الأسبوعية، ما يؤكد مدى اهتمام السياح بزيارة المدينة.