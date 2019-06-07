"العمل بنظام المتعاونين" للجامعيين في شرطة دبي

دبي ( الاتحاد)

أطلقت الإدارة العامة للموارد البشرية بشرطة دبي مبادرة «العمل بنظام المتعاونين»، الهادف إلى استقطاب الطلبة الجامعيين من مختلف الجنسيات والمؤسسات التعليمية للعمل بنظام المكافأة.

وقال العميد الدكتور صالح مراد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، إن مبادرة «العمل بنظام المتعاونين» تأتي في إطار دعم رؤية الإمارات 2071، ورؤية دبي 2021، وتنفيذاً للتوجهات الاستراتيجية لشرطة دبي، مؤكداً أن شرطة دبي تؤمن بقدرات الشباب، وتمتعهم بالإمكانيات لإحداث تغييرات حقيقية، واستشراف المستقبل ومواجهة تحدياته بأفكار غير مسبوقة.

وأكد العميد صالح أن المبادرة، التي جاءت بناء على توجيهات اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، تمثّل استثماراً مستداماً لطاقات الشباب ومواهبهم بما تحققه من توظيف مستمر لإمكانيات الطلبة وتخصصاتهم لاسيما النوعية منها لخدمة منظومة العمل الشرطي والمساهمة في استشراف المستقبل الأمني.

بدوره، قال المقدم الدكتور منصور حسن البلوشي، مدير إدارة البعثات والاستقطاب، إن شرطة دبي خطت خطوات مهمة نحو تمكين الشباب، انطلاقاً من حرصها على تحفيز طاقاتهم الإبداعية والعلمية الكامنة، وإتاحة المجال لهم للوقوف على التحديات والمعوقات وتذليل العقبات ليكونوا شركاء فاعلين في المسيرة التنموية والنهضوية للبلاد، مؤكداً أن أعظم استثمار يمكن للدول والمنظمات والمؤسسات أن تقوم به هو الاستثمار في العنصر البشري، ومن هنا جاءت فكرة المبادرة التي تعزز التواصل مع الطلبة من كافة الجامعات ومختلف الجنسيات، لإتاحة الفرصة أمامهم لإبراز مشاريعهم الإبداعية وتبني أفكارهم المبتكرة.

وأضح أن الإدارة العامة للموارد البشرية سبق لها أن استقطبت مجموعة من الطلبة والبالغ عددهم 15 طالباً وطالبة من مختلف الجامعات والكليات في الدولة ضمن المبادرة.