"لن ننساكم" في شرطة الشارقة

الشارقة (الاتحاد) واصلت القيادة العامة لشرطة الشارقة، ممثلة بإدارة الشرطة المجتمعية، مبادرتها الإنسانية تحت عنوان «لن ننساكم» خلال أيام عيد الفطر المبارك، حيث قام وفد من إدارة الشرطة المجتمعية بزيارة دار المسنين ورعاية الأيتام بالشارقة، وعدد من المستشفيات بالإمارة، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الفطر السعيد، وتوزيع بعض الهدايا عليهم، مما كان له أبلغ الأثر في إدخال البهجة والسرور إلى نفوسهم.

وأعرب الوفد عن تمنياته لجميع المرضى بالشفاء العاجل، والعودة إلى أسرهم موفوري الصحة والعافية. وتأتي هذه المبادرة التي يتم تنظيمها من قبل إدارة الشرطة المجتمعية خلال أيام عيد الفطر والأضحى المباركين من كل عام انطلاقا من حرص شرطة الشارقة على التواصل الفعال والمستمر بهدف تعزيز الشراكة المجتمعية مع كافة أفراد ومؤسسات المجتمع.

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