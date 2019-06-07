وفاة وإصابة 20 شخصاً في حادث حافلة سياحية بدبي

تحرير الأمير (دبي) توفي 15 راكباً من جنسيات مختلفة وأصيب 5 آخرون بإصابات بليغة في حادث مروري مروع على شارع الشيخ محمد بن زايد، لحافلة سياحية على متنها 31 راكباً وتحمل لوحة أرقام سلطنة عُمان، بحسب شرطة دبي.

وذكر حساب شرطة دبي على «تويتر» أن الحادث وقع أمس الساعة 5:40 مساء عند «مخرج الراشدية» المؤدي إلى محطة المترو، وذلك بعد أن اصطدمت الحافلة السياحية بلوحة إرشادية على المخرج، فيما تم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى الراشدية، بينما لا يزال التحقيق جارياً للوقوف على أسباب وقوع الحادث المؤسف.

وشهد يوم أمس، حادث اصطدام متسلسل لعدة مركبات على شارع الاتحاد بالاتجاه القادم من إمارة الشارقة أدى إلى ازدحام مروري خانق فيما سجل اليوم نفسه أيضاً حادثاً مرورياً أدى إلى عرقلة حركة السير على مخرج شارع الراشدية للقادمين من الشارقة بالاتجاه إلى محطة المترو، فيما شهد ثاني أيام العيد حادث حريق مركبة على شارع الشيخ محمد بن زايد من جسر المحيصنة بالاتجاه إلى أبوظبي.

يشار إلى أن الأيام الثلاثة الماضية شهدت وفاة 9 أشخاص وإصابة 35 آخرين بإصابات بسيطة ومتوسطة وبليغة، وفق إحصاءات الإدارة العامة للتنسيق المروري في وزارة الداخلية.

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