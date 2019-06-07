وفاة آسيوي غرقاً في أم القيوين

سعيد أحمد (أم القيوين) توفي شخص من الجنسية السيرلانكية يبلغ من العمر 24 عاماً غرقاً على شاطئ أم القيوين بالقرب من ميناء الصيادين أمس الأول.

وأفاد العقيد عبيد علي بن فاضل، نائب مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة في أم القيوين، بأن غرفة العمليات تلقت بلاغاً عند الساعة 6:30 مساء الأربعاء الماضي يفيد بتعرض آسيوي للغرق، وعلى الفور انتقلت الشرطة والإسعاف الوطني إلى الموقع، وتبين أن الشخص فارق الحياة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أم القيوين.

وناشد العقيد عبيد بن فاضل، مرتادي الشواطئ عدم ممارسة السباحة في الأماكن التي توجد بها التيارات البحرية، وعدم دخول البحر في حال اضطرابه وارتفاع الأمواج، وارتداء سترة النجاة، للحفاظ على سلامتهم من حوادث الغرق.

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