128 خدمة ذكية عبر "سمارت هب" في بلدية العين

عمر الحلاوي (العين)

أنجزت بلدية مدينة العين 128 خدمة ذكية عبر المنصة الذكية «سمارت هب»، للأفراد والشركات، وتتطلب الاستفادة من جميع هذه الخدمات التسجيل لمرة واحدة فقط في المنصة الذكية، وذلك ببطاقة الهوية للشخص المعني وبصمة الأصابع في جميع مراكز البلدية في القطاعات المختلفة البالغ عددها 5 قطاعات، وذلك في وقت لا يتجاوز 5 دقائق.

وتتيح خدمة الدخول الذكي لجميع المراجعين استخدام الخدمات الحكومية بواسطة حساب موحد من الهواتف الذكية أو الأجهزة الإلكترونية المختلفة.

جاء ذلك، على هامش الملتقى السكاني السنوي للقطاع الشمالي الذي نظمته بلدية العين.

وقال محمد حارب الكتبي مدير القنوات غير المباشرة بالبلدية: إن عدداً كبيراً من خدمات الجمهور متوفر عبر الخدمات الذكية، وإجراءات التسجيل منتشرة في المنصات الذكية بجميع مراكز البلدية المختلفة، حيث يمنح التسجيل الصلاحية للشخص للدخول علي جميع التطبيقات الحكومية، لافتاً إلى أن عدد المسجلين في مدينة العين تجاوز 8 آلاف شخص، حيث اشتملت الخدمات الذكية منذ بداية العام على خدمات العقارات والتشييد والطرق والمواد الغذائية وغيرها من خدمات البلدية.

وأضاف الكتبي: أنشأت البلدية في هيكلها إدارة «خدمة العملاء -القنوات غير المباشرة» وهي تعنى بتعزيز تواصل البلدية مع الجمهور من خلال الرد على جميع الحالات مثل الاستفسارات والشكاوى والاقتراحات، بالإضافة لتقديم الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت.

ويتيح الدخول الذكي للمستخدم امتلاك اسم مستخدم خاص به، ورمز مرور يمكنه من خلاله في أي مكان أن يدخل لجميع الخدمات الإلكترونية حتى خارج الدولة.