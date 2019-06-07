200 ألف مستفيد من المشروع الإماراتي لإفطار الصائم في لبنان

بيروت (وام) اختتمت سفارة الدولة في بيروت «المشروع الإماراتي لإفطار صائم رمضان» الذي نفذته هيئات ومؤسسات وجمعيات خيرية إماراتية في المناطق اللبنانية كافة، واستفاد منه أكثر من 200 ألف شخص من المجتمع اللبناني واللاجئين السوريين والفلسطينيين، وذلك تزامناً مع «عام التسامح».

وجاء المشروع الذي أشرفت عليه «ملحقية الشؤون الإنسانية والتنموية» التابعة لسفارة الدولة واستمر طيلة الشهر الفضيل بدعم من مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وجمعية الشارقة الخيرية، وهيئة الأعمال الخيرية، وجمعية دار البر.

وتضمن المشروع الإماراتي توزيع المواد الغذائية والتمور إلى جانب تنظيم الإفطارات الجماعية اليومية وتوزيع زكاة الفطر وكسوة العيد، فضلاً عن كفالة الأيتام، وذلك بالتعاون مع عدة جهات لبنانية شريكة في إنجاح هذه الحملة التي هدفت إلى أن تكون يد عون ومساعدة لكل محتاج وفقير وأرملة ويتيم وكبار السن.

وقال حمد سعيد سلطان الشامسي سفير الدولة لدى الجمهورية اللبنانية إن الهدف من هذه المبادرة هو الوقوف إلى جانب الأيتام والأرامل وأصحاب الهمم والعائلات الفقيرة وكبار السن ومتابعة أحوالهم وأوضاعهم، مشيراً إلى أن المشروع الإماراتي لإفطار الصائم شمل معظم البلدات والقرى اللبنانية.

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