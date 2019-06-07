شرطة أبوظبي.. "عيدكم عيدنا"

أبوظبي (الاتحاد) نفذت شرطة أبوظبي مبادرة «عيدكم عيدنا» والتي تضمنت زيارة 37 من المرضى الذكور والإناث والأطفال بمركز بروفيتا العالمي الطبي وقدمت الدعم والمؤازرة المعنوية لهم.

وتأتي الزيارة في إطار جهود إدارة المراسم والعلاقات العامة بقطاع المالية والخدمات لتعزيز المسؤولية المجتمعية، وتم خلال الزيارة تقديم التهنئة للمرضى بعيد الفطر المبارك.

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