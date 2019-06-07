دبي (الاتحاد)
نظم مجلس السعادة والإيجابية في شرطة دبي سلسلة من المحاضرات في السعادة والإيجابية، للموظفين العاملين في الشرطة غير الناطقين باللغة العربية، وذلك بهدف نشر ثقافة السعادة بين كافة الموظفين من مختلف الجنسيات واللغات، ورفع مستوى الوعي في هذا الجانب.
واستهدفت المحاضرات الثلاث التي أقيمت في قاعة حمدان بن محمد في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، فئات مختلفة من الموظفين، من مختلف التخصصات والأعمال، كالعاملين في المركز الصحي في مجال التمريض، والمراسلين، والعمال من مختلف الإدارات العامة، وتم تقسيمهم إلى مجموعات حسب اللغات، منها اللغة «الإنجليزية» و«الأوردو»، وقدم المحاضرات أساتذة متمكنون في مجال السعادة والإيجابية وتطوير الذات من مراكز تدريب خارجية متخصصة. واستعرض المحاضرون العديد من المحاور، منها مفهوم السعادة والإيجابية، وأهمية السعادة كأسلوب وثقافة للحياة، ومدى أهمية أن يكون الموظف سعيداً وإيجابياً في عمله.
كانت هذه تفاصيل خبر محاضرات في السعادة لغير الناطقين بالعربية في دبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.