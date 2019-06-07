الامارات | محمد بن راشد: اللهم أدم الفرحة على أهلي ووطني

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن راشد: اللهم أدم الفرحة على أهلي ووطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفل أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بزفاف أنجاله سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدة على حسابه الرسمي: «اللهم أدم الفرحة.. والبركة.. والخير.. على أهلي.. ووطني.. وشعبي».

وكان سموه أقام عصر أمس حفل استقبال بهذه المناسبة، بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، إلى جانب أولياء العهود وعدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد وأبناء القبائل ورجالات الدولة من مدنيين وعسكريين وكبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات العالمية والعربية في الدولة.