الامارات | الإمارات تحتفل بزفاف أنجال محمد بن راشد حمدان ومكتوم وأحمد

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحتفل بزفاف أنجال محمد بن راشد حمدان ومكتوم وأحمد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في مركز دبي التجاري العالمي، عصر أمس، حفل استقبال بمناسبة زفاف أنجاله سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

حضر حفل الاستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة.

وحضر الحفل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان.

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كما حضر الحفل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، والفريق سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل في أبوظبي، والشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، والشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح.

وحضر الحفل الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، رئيس دائرة الأراضي والأملاك في دبي، والشيخ أحمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والشيخ المر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والشيخ سعيد بن ثاني بن جمعة آل مكتوم، والشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والشيخ سعيد بن دلموك بن جمعة آل مكتوم، وسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى آل خليفة، رئيس مؤسسة رعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية في مملكة البحرين، والشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة، إلى جانب عدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد وأبناء القبائل ورجالات الدولة من مدنيين وعسكريين وكبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات العالمية والعربية في الدولة.

وتقبّل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التهاني والتبريكات من أصحاب السمو الشيوخ والحضور بزفاف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى كريمة الشيخ سعيد بن ثاني بن جمعة آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى كريمة الشيخ بطي بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى كريمة المرحوم الشيخ دلموك بن جمعة آل مكتوم، وتمنوا للمعاريس زفافاً ميموناً وزواجاً مباركاً، وحياة سعيدة مكللة بالرفاء والبنين.