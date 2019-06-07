الامارات | محمد بن زايد: فرحة العيد تكتمل بالعرس الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: فرحة العيد تكتمل بالعرس الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، التهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمناسبة زفاف أنجاله سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تغريدة على حسابه على «تويتر»: «ببالغ السعادة والفرح.. أبارك لأخي محمد بن راشد زفاف أنجاله حمدان ومكتوم وأحمد.. تكتمل اليوم فرحة العيد بهذا العرس الوطني الذي نزفُّ فيه أبناءنا ونفرح بهم ومعهم..أهنئ أبنائي متمنياً لهم حياة أسرية هانئة وسعيدة.. دامت الأفراح عامرة البيت الإماراتي».

وكان سموه حضر عصر أمس حفل الاستقبال الذي أقامه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بهذه المناسبة في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور أصحاب السمو حكام الإمارات.