الامارات | خطأ فادح لسائق وراء وفاة 17 شخصا في حادث مروري بدبي

شكرا لقرائتكم خبر عن خطأ فادح لسائق وراء وفاة 17 شخصا في حادث مروري بدبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أسفر حادث مروري بليغ عن وفاة 17 شخصاً من جنسيات مختلفة وإصابة 9 آخرين بإصابات متفاوتة، بسبب خطأ سائق دخل في مسار غير مخصص للحافلات تجاه محطة مترو الراشدية، لتصطدم حافلة الركاب التي يقودها بحاجز علوي اخترق الحافلة من الجانب الأيسر، وأودى بحياة غالبية الذين كانوا يجلسون في هذا الجانب.

وانتقل إلى مكان الحادث قيادات عدة على رأسهم القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله خليفة المري والنائب العام المستشار عصام الحميدان، ومساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي اللواء خليل ابراهيم المنصوري و المديرالتنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خليفة بن دراي، ورئيس نيابة السير والمرور المستشار صلاح بوفروشة الفلاسي، وعدد من قيادات الشرطة والمرور

وقع الحادث في الساعة 5.40 دقيقة لحافلة مواصلات تقل 31 راكباً، يحمل لوحات سلطنة عمان، حين سلك طريقاً جانبياً متفرعا من شارع الشيخ محمد بن زايد عبر مخرج الراشدية إلى محطة المترو، وأدى كذلك إلى إصابة تسعة أشخاص من جنسيات مختلفة.



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