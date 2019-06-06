حامد بن زايد يشارك في منتدى "سان بطرسبورج" في روسيا

شارك سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، في أعمال منتدى "سانت بطرسبورج الاقتصادي الدولي 2019" الذي يقام في مركز المؤتمرات والمعارض "إكسبوفوروم" بمدينة سانت بطرسبورج في روسيا، تحت عنوان "تطوير أجندة التنمية المستقرة"، والذي يستمر حتى 8 من يونيو الجاري بمشاركة 40 دولة.

وشهد سموه الجلسة الرئيسية التي تحدث فيها فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين والخبراء ومستشاري الهيئات والمنظمات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

كما التقى سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان خلال حضوره المنتدى، عدداً من كبار المسؤولين في الحكومة الروسية والمديرين التنفيذيين لعدد من المنظمات والهيئات الدولية والشركات العالمية الكبرى في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتنمية. وتبادل سموه معهم الأحاديث حول عدد من القضايا الاقتصادية والاستثمارية ذات الاهتمام المشترك، وأهم الأفكار والمبادرات التي تساهم في النمو الاقتصادي العالمي.

وتطرقت لقاءات سموه إلى المحاور التي يتضمنها منتدى "سانت بطرسبورج" الاقتصادي الدولي، والمناقشات التي جرت حول عدد من القضايا الاقتصادية العالمية.

وأشار سموه خلال حديثه مع المختصين في الاقتصاد العالمي، إلى الأهمية التي يمثلها هذا المنتدى في طرح محاور اقتصادية تهم الدول والمجتمعات، من خلال مناقشة الحلول وتبادل الخبرات والمعلومات وبناء علاقات تعاون مثمرة بين الدول والمؤسسات، واستشراف تحديات المستقبل، الأمر الذي يسهم في دفع النمو الاقتصادي العالمي إلى تحقيق مزيد من المكتسبات.

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وأكد سموه أن مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المنتدى الاقتصادي العالمي، سواء على صعيد الهيئات الحكومية أو المؤسسات الخاصة، تأتي انطلاقاً من موقع الدولة الاقتصادي، والمكانة التي حققتها على الصعيد العالمي من خلال التجارب الاستثمارية الناجحة التي تميزت بها دولة الإمارات وسياساتها الاقتصادية المرنة التي أوجدت أرضية جاذبة وممكنة للعمل الاستثماري الناجح.

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ويتضمن برنامج المنتدى مجموعة من المواضيع الرئيسية أهمها "الاقتصاد العالمي والبحث عن التوازن" و "الاقتصاد الروسي: تحقيق أهداف التنمية الوطنية" و"التقنيات تقترب من المستقبل"و "الإنسان أولاً".

ومن بين الأحداث التي تقام على هامش المنتدى، المنتدى الاستشاري الإقليمي "الأعمال العشرين" (B20)، ومنتدى أعمال الطاقة الروسي الصيني، ومجلس الطاقة العالمي، وجلسة منتدى فالداي، والمنتدى الاقتصادي الدولي للشباب، ومؤتمر شوس، والمنتدى الروسي الخامس للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مؤتمر بريكس.

ويعد المنتدى حدثاً دولياً سنوياً حول الاقتصاد والأعمال، إذ يلتقي فيه قادة القوى الاقتصادية لمناقشة القضايا الرئيسية الاقتصادية - السياسية، ويعقد منتدى " بطرسبورج الاقتصادي الدولي" في روسيا منذ عام 1997.