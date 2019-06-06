سيف بن زايد يهنئ محمد بن راشد بمناسبة زفاف أنجاله

هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بمناسبة زفاف أنجاله سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وقال سموه على "تويتر": "سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أبقاك الله. بيتٌ كريمٌ عامرٌ بالخير أنتج بيوتاً كريمةً عامرةً بالخير، وستُرزق بإذن الله أحفاداً كراماً لجدٍ كريم فبارك الله لكم ولهم".

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