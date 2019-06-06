هزاع بن زايد يهنئ محمد بن راشد بمناسبة زفاف أنجاله

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بمناسبة زفاف أنجاله سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وقال سموه على حساب "تويتر": "أجمل التبريكات وأصدق التهنئات للشيخ محمد بن راشد بزفاف أنجاله، حمدان ومكتوم وأحمد، متمنين لهم في هذه الأيام المباركة كل السداد والتوفيق والسعادة، فهم قدوة شباب الوطن وفرحتهم هي فرحة الإمارات، وبهم تتواصل رسالة الشيخ محمد بن راشد الملهمة، وعلى هدي رؤيته الحكيمة يسيرون وبإنجازاته يقتدون".

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