حمدان بن زايد يهنئ محمد بن راشد بمناسبة زفاف أنجاله

هنأ سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بمناسبة زفاف أنجاله سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة.

وقال سموه: "نبارك لأخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم زفاف أنجاله حمدان ومكتوم وأحمد، فرسان تربوا في مدرسة قائد فارس وملهم، تشربوا القيم الوطنية بأسمى معانيها".

وأضاف سموه "اليوم نشاركهم أفراحهم فهي فرحة قيادة وشعب ووطن بأكمله، نسأل الله أن يتمم عليهم ويبارك لهم".

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