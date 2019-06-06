فيديو.. الإمارات تحتفل بزفاف أنجال محمد بن راشد اليوم

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، بزفاف أنجال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، بحسب ما أورده الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على موقع "تويتر". اقرأ أيضاً... قصيدة لمحمد بن راشد بمناسبة عقد قران ثلاثة من أبنائه

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