كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| العثور على حطام ناقلة نفط مفقودة قبالة سواحل الإمارات

اكتشف الغواصون قسمًا مفقودًا من ناقلة النفط التي انهارت وغرقت قبالة دولة الإمارات في عام 1999.

وسقطت الناقلة إيناس بطول 112 مترًا في 9 أغسطس على بعد حوالي 12 كم من الفجيرة بعد انفجار وحريق على متنها.

وانقسمت الناقلة إلى قطعتين متساويتي الطول واستقرتا في قاع البحر على بعد 70 متراً. ومن بين الطاقم البالغ عددهم ثلاثين شخصاً، توفي شخص واحد، وتم إنقاذ 24 ومازال خمسة مفقودين.

وقام فريق من الغواصين من الفجيرة بتحديد موقع النصف المفقود، أي بعد حوالي 20 عاماً من سقوط الناقلة، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

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وبنيت الناقلة إيناس في أواخر الستينيات، وبحلول عام 1999، كانت تستخدم من قبل شركة إماراتية لجمع النفايات ومخلفات النفط من ناقلات أكبر تعمل حول سواحل الفجيرة وخور فكان.

ووفقًا لتقارير وسائل الإعلام المحلية الصادرة في ذلك اليوم، استجابت خدمات الطوارئ لاشتعال النار على متن السفينة في حوالي الساعة 9:30 صباحًا. ويُعتقد أن انفجارًا صغيرًا أدى إلى اندلاع الحريق، لكن لم يتضح بعد سبب ذلك.