كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بريطانية تعيش مع 70 قطة في أبوظبي

تملك إيما باتون عدداً كبيراً من القطط التي أمنت لها مأوى منذ أن جاءت إلى الإمارات في عام 2011.

وتحولت فيلا الوافدة البريطانية المكونة من أربع غرف نوم في مدينة خليفة إلى ملاذ لأكثر من 70 قطة – معظمها من الحيوانات الأليفة المهجورة التي التقطتها من الشوارع.

القطط موجودة في كل مكان في منزلها، في غرفة معيشتها، في المطبخ، على الدرج، في مغسلة المطبخ، على الخزانة، ولا تكاد توجد بقعة خالية من القطط في منزلها. ويبلغ عمر أكبر قطة 16 عامًا ويبلغ عمر أصغرها 14 يومًا فقط، بحسب خليج تايمز.

كيف بدأت قصة حبها الدائمة مع القطط؟

تقول باتون إن كل شيء بدأ بـ “Desire”، وهي هرة صغيرة الحجم تم العثور عليها من قبل جارها، الذي سلمها لها.

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وقالت بوتون التي تدير شركة استشارية في أبو ظبي “لقد أخذتها. بعد قليل، بدأت أدرك أن هناك عددًا كبيرًا جدًا من القطط التي تم التخلي عنها من قبل أصحابها. وبدأت في إحضار المزيد”.

وتنفق باتون بين 10 آلاف درهم و 15 ألف درهم شهريًا فقط على الطعام والقمامة. وقال باتون: “يكون المبلغ أعلى إذا كانت هناك فواتير بيطرية. لقد التقطت مؤخرًا قطة مصابة بالتهاب السحايا. وكان حجم الفاتورة حوالي 35000 درهم”.

لكن بوتون تقول إنها تواصل القيام بما تفعل لأنه لا يوجد خيار آخر.

وتشيد باتون بالجهود التي بذلتها دولة الإمارات لحماية الحيوانات “تتخذ دولة الإمارات خطوات كبيرة إلى الأمام. إنها تقدم تشريعات ضد القسوة على الحيوانات وتجعل من غير القانوني التخلص من الحيوانات”.