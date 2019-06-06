كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن ما أهمية الاقتصاد الدائري لدولة الإمارات؟

يشتري شخص زجاجة ماء ويشربها ويرمي العبوة البلاستيكية بعيدًا، ستحتاج هذه العبوة إلى مئات السنين لتتحلل، وتلوث الأرض، وتعرض صحتنا للخطر وتهدد الحياة البرية.

ولكن ماذا لو كان هناك طريقة أخرى؟ طريقة تقطع المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وتنهي الاستهلاك الطائش وتعالج تغير المناخ؟

الاقتصاد الدائري طريقة تفكير جديدة تعزز إعادة الاستخدام والاصلاح وإعادة التدوير وحتى تخلق الوظائف. وقال تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي من سنوات قليلة إنه هذا الاقتصاد يمكن أن يولد 100،000 وظيفة جديدة في غضون خمس سنوات.

ويحتل الاقتصاد الدائري مركز الصدارة في فنلندا، حيث استضافت المنتدى العالمي للاقتصاد الدائري الذي استمر ثلاثة أيام واستضاف أكثر من 2000 مفكر أخضر من جميع أنحاء العالم، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.

وقالت هانيلي بوكا من وزارة البيئة الفنلندية: “نحن نحاول تغيير المجتمع. في الاقتصاد الدائري لا يوجد شيء يضيع. ولكن للقيام بذلك، يجب أن تتغير أشياء كثيرة “.

ولم يكن اختيار فنلندا لاستضافة هذا الحدث صدفة، حيث قام الفنلنديون في عام 2016 بنشر أول خريطة طريق في العالم للاقتصاد الدائري. وبدأت بإعادة استخدام النفايات السائلة من مصانع الورق الكثيرة التي كانت تلوث بحيرات فنلندا ذات يوم.

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زيت الصنوبر، الذي كان منتجًا ثانويًا ضائعًا، تتم إعادة تصنيعه الآن لإنتاج الوقود الحيوي. وتمكنت السلطات أيضًا من إغلاق 1500 موقع لطمر النفايات في البلاد منذ بضع سنوات إلى بضع عشرات من خلال إعادة تدوير النفايات وحرقها لتوليد الطاقة.

وقالت بوكا: “طمر النفايات كمصطلح سوف ينتهي. لن نحتاج إلى مدافن النفايات على الإطلاق في غضون بضع سنوات.”

وتزداد الجهود المبذولة في الإمارات لتعزيز الاقتصاد الدائري. وانضمت دولة الإمارات في أبريل إلى المنتدى الاقتصادي العالمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا Scale 360 ​، والذي يهدف إلى تحويل البلدان نحو اقتصاد دائري.

وقال ثاني الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة: “نسعى لتعزيز مقياس 360 … لضمان الحفاظ على الموارد، وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتطبيق معايير التنمية المستدامة، وخلق فرص مستقبلية للشباب”.

وفي العام الماضي فقط، قامت بلدية أبوظبي بتركيب مستودعات مخصصة لإعادة التدوير في جميع أنحاء المدينة، بينما يطلب المستهلكون المزيد من الأعمال. وحظرت بعض الفنادق الآن استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، في حين تشجع عدد من المتاجر العملاء على استخدام محطات إعادة التعبئة لسلع مثل زيت الزيتون والمعكرونة.

وقبل بضعة أشهر فقط، اقترح تقرير أن توفر مدن مجلس التعاون الخليجي 138 مليار دولار (507 مليار درهم) و 148 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بين عامي 2020 و 2030 من خلال الاقتصاد الدائري.