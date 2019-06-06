كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف سينمو قطاع التأمين الصحي في الإمارات حتى 2024

وفقًا للتقرير الأخير لمجموعة IMARC، الذي يحمل عنوان “تقرير أبحاث سوق التأمين الصحي لدولة الإمارات، بلغ حجم سوق التأمين الصحي في الإمارات 5.3 مليار دولار أمريكي في عام 2018.

ويوفر التأمين تغطية النفقات الطبية أو الجراحية للشخص المؤمن عليه. ووفقًا لنوع التأمين، يمكن للشخص إما الدفع مباشرة إلى مزود التأمين أو دفع التكاليف واسترداد التكاليف. وخلال السنوات القليلة الماضية، أصبحت العلاجات الطبية أكثر تكلفة، مما أدى إلى ارتفاع عدد مقدمي خدمات التأمين الصحي.

وفي الإمارات، قدمت عدة إمارات برامج للتأمين الصحي لتأمين سكانها وموظفيها الحكوميين. فعلى سبيل المثال، أعلنت إدارة الصحة في أبوظبي عن تعديلات في برامج التأمين الصحي لصالح موظفيها وسكانها. وعلاوة على ذلك في دبي، وتقوم مؤسسة دبي للتأمين الصحي بتصميم خطط جديدة للتأمين الصحي، وتحمي حقوق حاملي الوثائق، وتضمن توفير تأمين صحي عالي الجودة لمواطني الإمارة وسكانها وزوارها.

وفي السنوات الأخيرة، بذلت حكومة الإمارات عدة جهود لتأسيس دبي باعتبارها أهم مركز للتميز في مجال الرعاية الصحية في المنطقة. ونفذت إطار التأمين الإلزامي في الإمارة من خلال قانون التأمين الصحي رقم 11، الذي نشر في عام 2013. ووفقًا للإطار، فإنه إلزامي لجميع مواطني دولة الإمارات وسكان دبي والوافدين للحصول على تأمين صحي أساسي، بحسب موقع digitaljournal.

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وبخلاف ذلك، تدخل العديد من الجهات الفاعلة من القطاع الخاص إلى قطاع الرعاية الصحية الذي يوفر المزيد من الدعم لصناعة التأمين الصحي في الإمارات. وعلاوة على ذلك، مع ارتفاع حالات الإصابة بأمراض نمط الحياة وارتفاع تكلفة العلاج الطبي، يشهد سوق التأمين الصحي في الإمارات نمواً سريعاً. ومن المتوقع أن ينمو السوق بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 6% خلال الفترة 2019-2024، ليصل إلى 7.1 مليار دولار بحلول عام 2024.

على أساس النوع، تم تقسيم السوق إلى تأمين فردي وجماعي. وحاليا، يمثل التأمين الصحي الفردي القطاع الرائد.

وتم تحليل السوق على أساس مزود الخدمة الذي يشمل بشكل عام القطاعين العام والخاص. وفي الوقت الحالي، يُظهر مقدمو خدمات التأمين الصحي الخاص هيمنة واضحة في السوق، ويمثلون القطاع الأكبر.

وبناءً على الإمارات، تم تصنيف السوق إلى دبي وأبو ظبي ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان والشارقة وأم القيوين. وتمثل دبي القطاع الأكبر، حيث تمتلك غالبية حصة السوق الإجمالية. ويمكن أن يعزى ذلك إلى تطبيق التأمين الصحي الإلزامي لجميع مواطني دولة الإمارات والمغتربين في الإمارة.