الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على نقطة أمنية في العريش المصرية

دانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية جنوب مدينة العريش في شمال سيناء بجمهورية مصر العربية.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان اليوم الخميس، إن "دولة الإمارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، تؤكد دعمها القوي لجمهورية مصر العربية الشقيقة ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة".

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وشددت الوزارة على أن "مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة الشعب المصري الشقيق وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق"، مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى وكل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية.

وأعربت الوزارة، في ختام بيانها، عن تعازي دولة الإمارات لعائلات الشهداء ولحكومة وشعب مصر الشقيقة وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.